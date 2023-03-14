Бетербиев – о словах Усика про Россию: «Его можно понять, как врачи понимают больного»

Теги тяжелый вес полутяжелый вес Артур Бетербиев Александр Усик бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев считает, что высказывания чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александра Усика о России нельзя воспринимать всерьез.

– Саша Усик – великолепный боксер, вопросов нет. Но в последнее время он обрушился с очень неприятными разговорами в адрес России, с осуждением и так далее. Мне кажется, что бой между вами реально может осуществиться. Его высказывания могли бы стать для тебя дополнительной мотивацией?

– У меня в любом случае была бы мотивация. Ну, а его слова... Думаю, его можно понять, как врачи понимают больного. Они же с пониманием относятся к больному, не осуждают. Боксерам тоже нужно делать какие-то скидки.

Боксеры же много пропускают по голове – тем более в тяжелом весе. Нужно делать скидку, не обижаться на него, отнестись с пониманием. В тяжелом весе же тяжелые удары.

Усик – Фьюри: «Жадное пузо, пункт о реванше предложила твоя команда»

Иван Редкач: «Фьюри – умный боец, ставит свои условия. Усик побил только бодибилдера два раза и Чисору, и то еле-еле»

Материалы по теме

61 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stivi M.D.
Ответ filippa
дык 99% сделано в Китае. а с китаем дружба. придумывай чтонить другое. а вот почему ты дышишь не демакратическим воздухом и и используешь авторитарное электричество вот это вопоос !
Мониторы Dell например не сделаеы в Китае. И еще много что не сделаны в Китае лол.
А воздух и электричество не авторитарные челы придумали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Veld
Снисходительность свою себе в зад засунь, умник
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Стес
Ответ whoisme
Артурчик влез все-таки, горит что у Усика шаг до двойного абсолюта+титул Али+золото ОИ и да, если честно на кону звание одного из гоатов бокса. Тут регалии такие что... + куча денег от боев с Джошуа и возможно Фьюри. У Артура этого нет и приходится вычищать зад аж из Канады и ездить за Мерсами через пол мира
не будет двойного абсолюта у Усика и вы сами это прекрасно осознаёте. Фьюри ему не по зубам, у Усика нет нокаутируюшего удара , чтобы уложить Тайсона, а по очкам переиграть такого габаритного боксера , который обладает к тому же техникой не хуже чем у Усика- он не в силах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Позитивный
Его понять нельзя и он не больной. Какой бы он не был боксер, он говно как человек.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Балабаев
Ответ whoisme
При всем уважении к легендам прошлого, но любой спорт идет вперед и не стоит думать, что тот же Тайсон, Льюис не говоря уж о Али о Фрейзере всех убили бы сейчас. Если Усик сделает дабл абсолют, причем уже в "королевском" тяжелом победив 2 гигантов + ОИ, топ 10 забронирована, я бы даже сказал топ 5. А что надо сделать еще по вашему?
Странные критерии. Если современный теннисист выиграет 1 турнир большого шлема, мы же не будет утверждать что он лучше тех кто выиграл 10 в прошлом. Так и здесь. Он не является звездой. Его бои не востребованы в Штатах. В той же Англии он интересен только как оппонент местных боксёров. Никто ради него Уэмбли собирать не будет, если он не с местным боксирует. Бои же Али, Фрейзера, Формена, Тайсона, Льюиса, Холифилда хотели видеть везде. Я уж молчу про звёзд других весов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wiley Fox
Идиот
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DrDro
Ответ Игорь Южный
Да одна страна, один народ, 30 лет назад и сейчас даже. Прикинь.
Тогда вдвойне странно слышать от наших соотечественников "сравнять Киев с землёй" и читать восторженные возгласы по сводкам с уничтоженными сотнями единиц живой силы противника
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kalahun
Ответ Новый Орлеан
Владивосток никогда китайским не был. Более того в Северной Манчжурии никаких китайцев не было. С хрена ли это их земли? Ну и ещё: нахрен Китаю российский холодильник когда там тёплая Бирма есть?
Владивосток китайским не был, только потому что был основан позже подписания Пекинского договора. все эти земли были китайскими и оттяпаны Россией только потому, что китайцы воевали с англичанами и боялись открытия второго фронта. стоит ли говорить, что Пекинский договор - это мягко говоря нае.алово и у Китая прав на Приморье столько же сколько у России на Крым?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
filippa
Ответ Stivi M.D.
А объяснишь почему ты российский юзер используешь экран монитора производства враждебной страны? И прочих ништяков?
дык 99% сделано в Китае. а с китаем дружба. придумывай чтонить другое. а вот почему ты дышишь не демакратическим воздухом и и используешь авторитарное электричество вот это вопоос !
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мари Хуан
Ответ armageddon123456
Комментарий удален модератором
А где такое приветствуется, на каком-нить российском спортивном сайте собирается больше тех кто приветствует такое чем тех кто не приветствует?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Чекрыжов
Два чая этому сбежавшему в Канаду ультрапатриоту.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Про болезни головы он с зеркалом разговаривал...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рашпель793
Ответ Savarona25
Насколько я понимаю, украинец Усик нелицеприятно высказался о России, с которой Украина находится в состоянии вооруженного конфликта. Вот же странно, правда? Когда разнообразные коллеги Берербиева в том же ключе что и Усик высказываются про Украину никто же не удивляется. Наоборот - поддерживают и одобряют.
Ещё недавно усик говорил, что Крым принадлежит крымчанам и вообще был на родине обьектом хейта, как тот же Ракицкий. И этот же усик бьёт себя в грудь о том, какой он приверженец УПЦ. Что сейчас творят в этих самых УПЦ усик конечно же не видит.
усик не только в целом о России что-то говорил, а называл россиян словом, каким называли ссовцы украинцев много лет назад.
Хотя, зачем я вообще на спортсе это пишу ))
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
whoisme
Ответ Андрей Балабаев
Какой гоат? Не принижайте историю бокса.
При всем уважении к легендам прошлого, но любой спорт идет вперед и не стоит думать, что тот же Тайсон, Льюис не говоря уж о Али о Фрейзере всех убили бы сейчас. Если Усик сделает дабл абсолют, причем уже в "королевском" тяжелом победив 2 гигантов + ОИ, топ 10 забронирована, я бы даже сказал топ 5. А что надо сделать еще по вашему?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Южный
Ответ Ярик01
Связь какая, своих бывших братьев или жену, что развелась можно убивать, в отличии от ... ?
Нет нельзя, ни в коем случае, поэтому Россия и вмешалась. Ну или брат сестры вмешался, или старший брат за младшего вступился, сам уж переведи на доступный тебе язык.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
quznez
Ответ BuTaJIbKa
Как неожиданно: потерпевший плохо отозвался о нападавшем. О ужас, понять и простить. Бокёрам прикольно: всё можно на удары пропущенные списать
На кого напал Донбасс, чудо? Идёт ответка. Странно, что кому-то важно/интересно, что там Усик себе думает.
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
armageddon123456
Ответ eltempo87
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Digger86
Не боится, что его из гостеприимной Канады попрут за такие слова? Или будет ссылаться на то, что он боксёр и много по голове пропускал?
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Козлов
Ответ Savarona25
Насколько я понимаю, украинец Усик нелицеприятно высказался о России, с которой Украина находится в состоянии вооруженного конфликта. Вот же странно, правда? Когда разнообразные коллеги Берербиева в том же ключе что и Усик высказываются про Украину никто же не удивляется. Наоборот - поддерживают и одобряют.
пример есть?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shmaxi
Ответ Savarona25
Насколько я понимаю, украинец Усик нелицеприятно высказался о России, с которой Украина находится в состоянии вооруженного конфликта. Вот же странно, правда? Когда разнообразные коллеги Берербиева в том же ключе что и Усик высказываются про Украину никто же не удивляется. Наоборот - поддерживают и одобряют.
Первоклассная манипуляция, так и вопрос тогда к этим коллегам Бетербиева, звучит как, за что ты его ударил, потому что месяц назад меня ударил человек примерно с таким же ростом как у него, а его друзья смеялись при этом. Ну всё, значит, все россияне виноваты до конца своих дней, а чё нет то.
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ Dido Escobar
Мы поймем его лишь в одном случае. В случае если Китай так же как и Россия поступит. Вернет себе Владивосток. Будем ли мы потом любить китайцев ? Учитывая тот факт что это их исторические земли и они так же проведут референдум
Владик не китайский, а вот Калининград исторические земли Германии.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ Игорь Южный
А разве Америка и Югославия с Ираком были одной страной? Может они с Вьетнамом одной страной были?
Связь какая, своих бывших братьев или жену, что развелась можно убивать, в отличии от ... ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Ш.
Усик давно пробил дно, и по поводу якобы веры своей религии, да и по нацистской линии прибавил неплохо, делает успехи, песенки поет соответствующие, высказывается в таком же духе, в общем, вызывает пренебрежение и сочувствие. Ну и его позерства с автоматом типа в рядах киевской теробороны ему еще не раз припомнят, когда туман перемог рассеется и родственники своих типа пропавших без вести мужиков кое-что нехорошее узнают… будет в одном ряду с гордоном и зеленским как подлый провокатор. Минусуем)
+10
-10
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Южный
Ответ DrDro
Погоди, это самый любимый аргумент воинственных, в контексте обсуждения отстранений. Про сша, ирак, югославов. А тут оказывается новый фактор, страна одна была 30 лет назад
Да одна страна, один народ, 30 лет назад и сейчас даже. Прикинь.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Балабаев
Ответ whoisme
Артурчик влез все-таки, горит что у Усика шаг до двойного абсолюта+титул Али+золото ОИ и да, если честно на кону звание одного из гоатов бокса. Тут регалии такие что... + куча денег от боев с Джошуа и возможно Фьюри. У Артура этого нет и приходится вычищать зад аж из Канады и ездить за Мерсами через пол мира
Какой гоат? Не принижайте историю бокса.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий