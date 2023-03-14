Бетербиев – о словах Усика про Россию: «Его можно понять, как врачи понимают больного»

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе считает, что высказывания чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе о России нельзя воспринимать всерьез.

– Саша Усик – великолепный боксер, вопросов нет. Но в последнее время он обрушился с очень неприятными разговорами в адрес России, с осуждением и так далее. Мне кажется, что бой между вами реально может осуществиться. Его высказывания могли бы стать для тебя дополнительной мотивацией?

– У меня в любом случае была бы мотивация. Ну, а его слова... Думаю, его можно понять, как врачи понимают больного. Они же с пониманием относятся к больному, не осуждают. Боксерам тоже нужно делать какие-то скидки.

Боксеры же много пропускают по голове – тем более в тяжелом весе. Нужно делать скидку, не обижаться на него, отнестись с пониманием. В тяжелом весе же тяжелые удары.

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