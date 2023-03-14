Бетербиев – о словах Усика про Россию: «Его можно понять, как врачи понимают больного»
Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев считает, что высказывания чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александра Усика о России нельзя воспринимать всерьез.
– Саша Усик – великолепный боксер, вопросов нет. Но в последнее время он обрушился с очень неприятными разговорами в адрес России, с осуждением и так далее. Мне кажется, что бой между вами реально может осуществиться. Его высказывания могли бы стать для тебя дополнительной мотивацией?
– У меня в любом случае была бы мотивация. Ну, а его слова... Думаю, его можно понять, как врачи понимают больного. Они же с пониманием относятся к больному, не осуждают. Боксерам тоже нужно делать какие-то скидки.
Боксеры же много пропускают по голове – тем более в тяжелом весе. Нужно делать скидку, не обижаться на него, отнестись с пониманием. В тяжелом весе же тяжелые удары.
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усик не только в целом о России что-то говорил, а называл россиян словом, каким называли ссовцы украинцев много лет назад.
Хотя, зачем я вообще на спортсе это пишу ))