Артур Бетербиев: «Побоксировал бы с Усиком в первом тяжелом весе»

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе сообщил о желании подраться с обладателем титулов WBA, WBO и IBF в тяжелом весе .

– У тебя есть история с Усиком. Ты бы вышел боксировать с ним?

– Конечно.

– И даже в категории выше?

– В первом тяжелом я бы с ним побоксировал. Почему? Когда у меня были переговоры с Top Rank и Эдди Хирном – тогда я еще не подписал контракт с Top Rank – Усик стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом, а у меня был пояс IBF.

Сказал Хирну тогда: «Если в течение года гарантируешь бой с Усиком за абсолюта, то я выйду на этот вес». Я был готов. Но они промолчали, не дали ответ. Поэтому я пошел в Top Rank. Условия были примерно одинаковые, у Хирна даже чуть получше.

– То есть они связались с Усиком?

– Да, конечно.

– Сказали, что ты готов с ним драться?

– Да, в его весе. Конечно, я понимаю их... Может, на его месте я бы тоже не пошел боксировать со мной. Кого они в итоге выбрали? Беллью?

– Да, Беллью.

– Они сделали добровольную защиту в первом тяжелом. Я бы на его месте тоже перешел в тяжелый вес.

– Считаешь себя неудобным соперником для Усика?

– Нет, я так не считаю. Это его спросить надо. Я левшами еще в любителях, по-моему, еще в молодежке, наелся. В порядке вещей их воспринимаю. Если ты боксируешь с левшой, ты должен знать элементарные вещи: как за ногу, за руку заходить.

Если ты знаешь эти моменты – никаких проблем нет. И с левшами, и с правшами. Мне кажется, тут больше минусы тренеров. Ну, и боксеров, если они не могут, если есть какие-то проблемы, комплексы.

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