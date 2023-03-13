Двалишвили: «Подерусь со Стерлингом только за 10 миллиардов»

Топовый боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили заявил, что готов подраться с чемпионом организации только за огромный гонорар.

«Сехудо попросил сделать меня запасным в бое против Стерлинга? Это странно. Алджо [Алджамейн Стерлинг] точно не снимется с боя.

Вопрос в том, не «слетит» ли с поединка сам Сехудо? Он не дрался уже несколько лет. Но даже в таком случае я не соглашусь быть резервным бойцом.

Если UFC хочет, чтобы я принял бой со Стерлингом – пусть платит 10 миллиардов долларов. За 10 миллиардов я подерусь с ним», – заявил Двалишвили.

Генри Сехудо проведет титульный бой против Алджамейна Стерлинга на UFC 288. Двалишвили победил Петра Яна в главном событии UFC Fight Night 221.

Двалишвили хочет драться с победителем боя Вера – Сэндхаген: «Если UFC предложит, я соглашусь»