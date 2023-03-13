Двалишвили: «Подерусь со Стерлингом только за 10 миллиардов»

Теги легчайший вес UFC Генри Сехудо Мераб Двалишвили Алджамейн Стерлинг Стерлинг - Сехудо Бокс/MMA/UFC

Топовый боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили заявил, что готов подраться с чемпионом организации Алджамейном Стерлингом только за огромный гонорар.

«Сехудо попросил сделать меня запасным в бое против Стерлинга? Это странно. Алджо [Алджамейн Стерлинг] точно не снимется с боя. 

Вопрос в том, не «слетит» ли с поединка сам Сехудо? Он не дрался уже несколько лет. Но даже в таком случае я не соглашусь быть резервным бойцом.

Если UFC хочет, чтобы я принял бой со Стерлингом – пусть платит 10 миллиардов долларов. За 10 миллиардов я подерусь с ним», – заявил Двалишвили.

Генри Сехудо проведет титульный бой против Алджамейна Стерлинга на UFC 288. Двалишвили победил Петра Яна в главном событии UFC Fight Night 221.

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5 комментариев

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AlekseySmirnov
Вспомнился анекдот, точно описывающий данное интервью "ледокола":
"- Девушка, а вы переспите со мной за миллион долларов?
- Да, конечно!
- А за 500 рублей?
- За кого вы меня принимаете?!
- За кого я вас принимаю, уже ясно, остался лишь вопрос в цене."
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Altim
Ответ Abid_88
Вот мы и узнали цену их дружбы
За 10 миллиардов друг сам его заставит драться, чтоб потом поделить пополам.
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Abid_88
Вот мы и узнали цену их дружбы
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Спартак Уокер
Боится просто
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Мага осторожный
у любой дружбы есть цена, Ледокол своего друга оценил во столько
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