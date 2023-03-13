Двалишвили: «Подерусь со Стерлингом только за 10 миллиардов»
Топовый боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили заявил, что готов подраться с чемпионом организации Алджамейном Стерлингом только за огромный гонорар.
«Сехудо попросил сделать меня запасным в бое против Стерлинга? Это странно. Алджо [Алджамейн Стерлинг] точно не снимется с боя.
Вопрос в том, не «слетит» ли с поединка сам Сехудо? Он не дрался уже несколько лет. Но даже в таком случае я не соглашусь быть резервным бойцом.
Если UFC хочет, чтобы я принял бой со Стерлингом – пусть платит 10 миллиардов долларов. За 10 миллиардов я подерусь с ним», – заявил Двалишвили.
Генри Сехудо проведет титульный бой против Алджамейна Стерлинга на UFC 288. Двалишвили победил Петра Яна в главном событии UFC Fight Night 221.
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"- Девушка, а вы переспите со мной за миллион долларов?
- Да, конечно!
- А за 500 рублей?
- За кого вы меня принимаете?!
- За кого я вас принимаю, уже ясно, остался лишь вопрос в цене."