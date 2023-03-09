Мераб Двалишвили: «Если Малыхин не заплатит мне, я поеду в Таиланд и найду его там»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Мераб Двалишвили ONE Championship Анатолий Малыхин Петр Ян - Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили требует от чемпиона ONE Анатолия Малыхина платы долга.

«Друг Яна Анатолий Малыхин сказал, что поставит 50 тысяч долларов на победу Петра в бою с Алджамейном Стерлингом. Мы сделали ставку, и вся его страна и вся наша страна знали об этом. Это было большое дело. Конечно, Алджо победил Петра. 

Этот парень попросил меня дать ему номер моего счета, чтобы внести деньги. Но мне ничего не прислали.

Я надеюсь, что Анатолий – человек слова, он поступит правильно и заплатит мне. Если нет, я поеду в Таиланд и найду его там», – сказал Двалишвили.

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8 комментариев

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feanor
Ответ Евгений Михеев
Что значит Ян его покрывает? Просто интересно, что под этим подразумеваете.
Ян сказал Малыхину не платить, ведь он, по собственному мнению, бой не проиграл. Сейчас, перед боем, Мераб предложил проговорить этот вопрос с журналистом (или блогером, без разницы), раз совместной прессухи не запланировали, но Ян слился. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.
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EAstman
Малыхин тот еще балабол оказался, пусть спросит с него по полной
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Евгений Михеев
Ответ feanor
Малыхин фуфлыжник, который слово не может держать, а Ян его покрывает. Вот и вся история
Что значит Ян его покрывает? Просто интересно, что под этим подразумеваете.
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feanor
Малыхин фуфлыжник, который слово не может держать, а Ян его покрывает. Вот и вся история
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Вячеслав Тотров
Малыхин думал схитрить. в его споре с Двалишвили кф. на Яна был 2,хотя конторы давали 1,20. в итоге хитрость ему самому вышла боком. а ледоруб еще раз проявил свою тупость- поставил бы этот полтинник в конторе уже давно бы 250 тыс. маял
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Прогноз Черданцева
Анатолий и правда должен заплатить, тем более вроде при всех спрашивал реквизиты Мераба, а по поводу "найду" можно серьезно не относится, у них там целая труппа клоунов уже собирается, могут при окончание карьеры выступать по манежам Европы.
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Александр Степанов
Хотел бы я посмотреть как Мераб пытается спросить с Малых на 😁😁
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Давид Кочинян
Найдёт и залижет «сладкого» до смерти? 😂
+3
-1
+2
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