Мераб Двалишвили: «Если Малыхин не заплатит мне, я поеду в Таиланд и найду его там»

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили требует от чемпиона ONE Анатолия Малыхина платы долга.

«Друг Яна Анатолий Малыхин сказал, что поставит 50 тысяч долларов на победу в бою с Алджамейном Стерлингом. Мы сделали ставку, и вся его страна и вся наша страна знали об этом. Это было большое дело. Конечно, Алджо победил Петра.

Этот парень попросил меня дать ему номер моего счета, чтобы внести деньги. Но мне ничего не прислали.

Я надеюсь, что Анатолий – человек слова, он поступит правильно и заплатит мне. Если нет, я поеду в Таиланд и найду его там», – сказал Двалишвили.

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