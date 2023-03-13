Мокаев: «Стану самым молодым чемпионом в истории UFC»
Боец наилегчайшего дивизиона UFC Мухаммад Мокаев заявил, что планирует стать самым молодым чемпионом в истории организации.
«Этот [наилегчайший] дивизион в течение двух лет поменяется. Фигейредо уже ушел, Пантожа тоже скоро уйдет. Манель Капе – довольно возрастной. Им уже больше 30-ти лет. Я более голодный, моложе их.
Я будущее этого дивизиона. Верю, что стану самым молодым чемпионом UFC», – заявил Мокаев.
На UFC 286 в Лондоне 22-х летний британец подерется с Жафелом Фильо.
Мухаммад Мокаев: «18 марта будет мой четвертый бой за 12 месяцев! Покажите мне другого бойца, который дрался бы чаще меня!»
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