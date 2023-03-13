Мокаев: «Стану самым молодым чемпионом в истории UFC»

Теги наилегчайший вес UFC Дейвисон Фигейредо Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Боец наилегчайшего дивизиона UFC Мухаммад Мокаев заявил, что планирует стать самым молодым чемпионом в истории организации.

«Этот [наилегчайший] дивизион в течение двух лет поменяется. Фигейредо уже ушел, Пантожа тоже скоро уйдет. Манель Капе – довольно возрастной. Им уже больше 30-ти лет. Я более голодный, моложе их.

Я будущее этого дивизиона. Верю, что стану самым молодым чемпионом UFC», – заявил Мокаев.

На UFC 286 в Лондоне 22-х летний британец подерется с Жафелом Фильо.

Мухаммад Мокаев: «18 марта будет мой четвертый бой за 12 месяцев! Покажите мне другого бойца, который дрался бы чаще меня!»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sanek maloi
Британец Мухаммад Мокаев🤣швед Хамзат Чимаев😂 и т.п
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Where
У Багдасаряна классное интервью с ним вышло, хороший парень, довольно скромный и добрый
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
daiv18
23 в июле уже, запаса по времени мало
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ruslan Isaev
Ответ Iuasanotu
Его возраст мы, конечно же, не напишем
Нажми на его имя там возврат)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuasanotu
Его возраст мы, конечно же, не напишем
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий