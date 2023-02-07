«Мне плевать, кто его отец». Мокаев ответил журналисту, раскритиковавшего его за тренировки с сыном Кадырова

Британо-дагестанский боец ответил журналисту, который раскритиковал его за связь с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова.

Автор издания Bloody Elbow Карим Зидан осудил бойцов, которые тренируется в Таиланде в компании 17-летнего Эли Кадырова.

«Ты просто любишь ворошить все. Что тебе сделал этот парень? Ему 17 лет, я спарринговал с ним в том же темпе, что и с остальным. Он не политик.

Когда ко мне подходит 17-летний парень и просит чем-то помочь, то мне плевать, кто его отец. Я не буду отказывать.

Я тоже не поддерживаю происходящее на Украине, но хватит заваривать эту кашу», – написал Мокаев.

Дебют сына Кадырова в MMA – мы увидели его со стадиона. Флаг с изображением деда, выход под Тимати, сальто после победы