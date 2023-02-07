«Мне плевать, кто его отец». Мокаев ответил журналисту, раскритиковавшего его за тренировки с сыном Кадырова
Британо-дагестанский боец Мухаммад Мокаев ответил журналисту, который раскритиковал его за связь с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова.
Автор издания Bloody Elbow Карим Зидан осудил бойцов, которые тренируется в Таиланде в компании 17-летнего Эли Кадырова.
«Ты просто любишь ворошить все. Что тебе сделал этот парень? Ему 17 лет, я спарринговал с ним в том же темпе, что и с остальным. Он не политик.
Когда ко мне подходит 17-летний парень и просит чем-то помочь, то мне плевать, кто его отец. Я не буду отказывать.
Я тоже не поддерживаю происходящее на Украине, но хватит заваривать эту кашу», – написал Мокаев.
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