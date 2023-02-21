Мухаммад Мокаев: «18 марта будет мой четвертый бой за 12 месяцев! Покажите мне другого бойца, который дрался бы чаще меня!»
Боец наилегчайшего дивизиона UFC Мухаммад Мокаев считает, что никто в его весе не дерется чаще него.
«18 марта будет мой четвертый бой за 12 месяцев! Покажите мне другого бойца в наилегчайшем весе, который дрался бы чаще меня!
Я не отказывался от поединков, кого бы в UFC мне ни предлагали, я дрался и просил имена погромче», – написал Мокаев.
18 марта на UFC 286 в Лондоне британец подерется с Жафелом Кавальканте Фильо.
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