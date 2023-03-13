«Мой вес – это большая победа над собой». Дацик выложил фото, на котором весит 167 кг

Российский боец-тяжеловес Вячеслав Дацик показал фотографию, на которой он весит больше 160 кг.

«4 года назад, когда я вышел из тюрьмы, я весил 167 кг!

На данный момент уже больше года я не поднимаюсь выше 120 кг. Во время особо интенсивных тренировок бывает и до 116 кг вес падает. Те, кто называет меня жирным, может быть и правы, но так или иначе я стараюсь. И мой нынешний вес – это моя большая победа над самим собой. Не всем быть обхимиченными качками или тощими красавцами, есть и такие как я.

А как вы считаете, сколько мне еще нужно скинуть, чтобы меня стали называть спортсменом?», – написал Дацик в социальных сетях.

Дацик заявил, что сломал палец в бою с Шульским: «Врачи сказали три месяца руку вообще не беспокоить»