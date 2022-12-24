Дацик заявил, что сломал палец в бою с Шульским: «Врачи сказали три месяца руку вообще не беспокоить»

Российский боец-тяжеловес рассказал, что врачи не допустили его к поединку на против Сауло Кавалари.

«Как всегда, дружеская заруба обернулась разломанным пальцем. Перчатки были неудобными, лобовой палец вообще не защищен, а сверху тормозила подушка в восемь унций.

Думаю, мы красиво порубились. Ну о его голову я расколол палец и дальше уже добил – разлетелась кость на пять частей.

Врачи сказали три месяца руку вообще не беспокоить, положили красивый, модный гипс. Собрали кость, штифтами ее нафигарили», – сказал Дацик.

Дацик – о бое с Шульским: «Я с детства скорлупку кушаю, так что мой калган выдержал»