Дацик 25 марта подерется с бразильцем Джеронимо Дос Сантосом

Российский боец-тяжеловес Вячеслав Дацик проведет бой по правилам кикбоксинга с бразильцем Джеронимо Дос Сантосом.

Поединок пройдет 25 марта и возглавит турнир Ural FC 2 в Самаре.

В последний раз Дацик дрался в декабре 2022 года, победив Павла Шульского. 42-летний Дос Сантос провел более 60 профессиональных боев по правилам ММА, победив в 44 из них. Российским зрителям он известен по боям с Александром Емельяненко, Виталием Минаковым, Сергеем Харитоновым и Иваном Штырковым.

Дацик заявил, что сломал палец в бою с Шульским: «Врачи сказали три месяца руку вообще не беспокоить»