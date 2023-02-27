Дацик 25 марта подерется с бразильцем Джеронимо Дос Сантосом

Теги Вячеслав Дацик бокс Ural FC Бокс/MMA/UFC

Российский боец-тяжеловес Вячеслав Дацик проведет бой по правилам кикбоксинга с бразильцем Джеронимо Дос Сантосом.

Поединок пройдет 25 марта и возглавит турнир Ural FC 2 в Самаре.

В последний раз Дацик дрался в декабре 2022 года, победив Павла Шульского. 42-летний Дос Сантос провел более 60 профессиональных боев по правилам ММА, победив в 44 из них. Российским зрителям он известен по боям с Александром Емельяненко, Виталием Минаковым, Сергеем Харитоновым и Иваном Штырковым.

Дацик заявил, что сломал палец в бою с Шульским: «Врачи сказали три месяца руку вообще не беспокоить»

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1 комментарий

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Streetbor
Мешок, который уже проиграл Минакову, Харитонову, Емельяненко. Решил пополнить теперь список Дациком))
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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