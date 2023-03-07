Нганну считает, что Джонс боялся устать в бое с Ганом: «Он не был уверен в себе и спешил»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Фрэнсис Нганну Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну поделился впечатлениями от боя Джона Джонса и Сирила Гана.

«Я знал, что если Джонс выйдет на бой в правильном расположении духа, то победит.

Но я ожидал более длительного боя. Не думал, что он так быстро закончится. Было видно, что Сирил Ган тоже очень удивлен исходом поединка. Он явно не ожидал, что может попасться на удушающий прием в самом начале боя. Это было впечатляющее выступление.

Мне кажется, что Джонс боялся устать, поэтому стремился закончить поединок как можно раньше. Он не был уверен в себе и спешил», – сказал Нганну.

Джонс победил Гана и стал чемпионом тяжелого дивизиона на UFC 285 в Лас-Вегасе, штат Невада.

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8 комментариев

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Ян Дружинин
Это называется мастер класс а не размахайка колхозная
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sanek maloi
А когда сам Нгану сразу своей колотушкой пытается прикончить соперника, чего он боится?😁 Френсис 25 минут возился с Ганом и так не смог его удосрочить, а тут вышел пузатый Коксик, после 3 года простоя и удосрочил за 2 минуты, даже не вспотев, Джонси больше устал от своих танцев.😂Талант👍
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abdurashidov.albert@bk.ru
Нгану очкошник соскочил , Джонс король тяжелого веса
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Вася Енотов
Нганну из глубины подсознанья вытянул свои собственные страхи и прилепил их на Джонса. Адекватности в этом ноль. Джонс имеет не мало поединков на полную дистанцию и как-то не замечал у него "синдрома Штыркова"))
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London.is.blue
Ответ melmi
Странное рассуждение Как можно сделать по бою , который прошел 2 минуты вывод , что Джонс спешил и был в себе не уверен ? Может все же он стремился агрессивно вести бой ?
Так многие уже заявляют, что его стойка стала колхоз и он еле двигается)
Хотя я успел за 2 минуты заметить, как Джонс шикарно резал углы и Ган начал теряться уже в стойке. Отсюда и тейкдаун Джонса, даже не пришлось к сетке загонять.
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London.is.blue
Джонс никогда не уставал в карьере. Ну может только в 1 бою с Гусем в конце, но как ни странно он умудрился ещё и взвинтить темп на характере и вырвать победу.
Тут конечно скажут, что все дело в допинге, но нет, Джонса природа наградила ещё и аномальной физикой. От нестандартной антропометрии до бензобака и держалки.

Думаю он не так вынослив и быстр, как раньше, но распределить силы сможет в бою, благо опыт позволяет.
Может Нганну по себе судит.
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Kanan Jarrus
нганну чует животный страх туринабольщика
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melmi
Странное рассуждение
Как можно сделать по бою , который прошел 2 минуты вывод , что Джонс спешил и был в себе не уверен ? Может все же он стремился агрессивно вести бой ?
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