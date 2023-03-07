Нганну считает, что Джонс боялся устать в бое с Ганом: «Он не был уверен в себе и спешил»

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну поделился впечатлениями от боя и .

«Я знал, что если Джонс выйдет на бой в правильном расположении духа, то победит.

Но я ожидал более длительного боя. Не думал, что он так быстро закончится. Было видно, что Сирил Ган тоже очень удивлен исходом поединка. Он явно не ожидал, что может попасться на удушающий прием в самом начале боя. Это было впечатляющее выступление.

Мне кажется, что Джонс боялся устать, поэтому стремился закончить поединок как можно раньше. Он не был уверен в себе и спешил», – сказал Нганну.

Джонс победил Гана и стал чемпионом тяжелого дивизиона на UFC 285 в Лас-Вегасе, штат Невада.

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