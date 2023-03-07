Нганну считает, что Джонс боялся устать в бое с Ганом: «Он не был уверен в себе и спешил»
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну поделился впечатлениями от боя Джона Джонса и Сирила Гана.
«Я знал, что если Джонс выйдет на бой в правильном расположении духа, то победит.
Но я ожидал более длительного боя. Не думал, что он так быстро закончится. Было видно, что Сирил Ган тоже очень удивлен исходом поединка. Он явно не ожидал, что может попасться на удушающий прием в самом начале боя. Это было впечатляющее выступление.
Мне кажется, что Джонс боялся устать, поэтому стремился закончить поединок как можно раньше. Он не был уверен в себе и спешил», – сказал Нганну.
Джонс победил Гана и стал чемпионом тяжелого дивизиона на UFC 285 в Лас-Вегасе, штат Невада.
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Хотя я успел за 2 минуты заметить, как Джонс шикарно резал углы и Ган начал теряться уже в стойке. Отсюда и тейкдаун Джонса, даже не пришлось к сетке загонять.
Тут конечно скажут, что все дело в допинге, но нет, Джонса природа наградила ещё и аномальной физикой. От нестандартной антропометрии до бензобака и держалки.
Думаю он не так вынослив и быстр, как раньше, но распределить силы сможет в бою, благо опыт позволяет.
Может Нганну по себе судит.
Как можно сделать по бою , который прошел 2 минуты вывод , что Джонс спешил и был в себе не уверен ? Может все же он стремился агрессивно вести бой ?