Монсон – про Емельяненко: «Он мне нравится, иногда мы созваниваемся»

Ветеран ММА Джефф Монсон объяснил, почему заинтересован в проведении третьего поединка с .

«Бой с Емельяненко по правилам бокса? Я бы подрался с ним на любой площадке. И дело не в реванше, просто он мне нравится. Иногда мы созваниваемся. Конечно, я бы с радостью принял этот вызов», – сказал Монсон.

Напомним, что ранее Монсон и Емельяненко встречались дважды. В ноябре 2012 года Джефф победил Александра удушением во втором раунде. В феврале-2022 Емельяненко взял реванш в бое на голых кулаках и выиграл у Монсона единогласным решением судей.

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