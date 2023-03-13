Монсон – про Емельяненко: «Он мне нравится, иногда мы созваниваемся»

Теги тяжелый вес Александр Емельяненко Джефф Монсон бокс Емельяненко - Монсон Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА Джефф Монсон объяснил, почему заинтересован в проведении третьего поединка с Александром Емельяненко.

«Бой с Емельяненко по правилам бокса? Я бы подрался с ним на любой площадке. И дело не в реванше, просто он мне нравится. Иногда мы созваниваемся. Конечно, я бы с радостью принял этот вызов», – сказал Монсон.

Напомним, что ранее Монсон и Емельяненко встречались дважды. В ноябре 2012 года Джефф победил Александра удушением во втором раунде. В феврале-2022 Емельяненко взял реванш в бое на голых кулаках и выиграл у Монсона единогласным решением судей.

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2 комментария

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Спартак Уокер
2 крутых бойца
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dreamstep
Иногда, напившись оба, начинаем созваниваться - вернее было так сказать ) А вообще афиша АЕ - Монсон уже избитая но удивительно что кажется до сих пор продаваемая.
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