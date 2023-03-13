Фильм «Черная пантера: Ваканда навеки» с участием Камару Усмана получил «Оскар»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Камару Усман Оскар UFC 286 Бокс/MMA/UFC

В Лос-Анджелесе, штат Калифорния, прошла 95-я церемония вручения кинопремии «Оскар». В категории «Лучший дизайн костюмов» победил фильм «Черная пантера: Ваканда навеки», в съемках которого принял участие бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман.

Картина была номинирована в категориях «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшие визуальные эффекты», «Лучший дизайн костюмов», «Лучший грим и прически» и «Лучшая песня», но получила только одну статуэтку.

18 марта в Лондоне состоится турнир UFC 286, в главном событии которого Камару Усман подерется с Леоном Эдвардсом.

Камару Усман сыграл роль в продолжении «Черной пантеры»

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6 комментариев

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уличный иуда
И в киноиндустрии преуспел)
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romantetochkin@yandex.ru
Ответ dreamstep
Оскар Эдди Альвареса за бой с Конором никому не обогнать )
А как же Стерлинг,в первом бою с Яном,имеет полное право на оскар!!!???🤷🏻‍♂️
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+4
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master_of_dzen
Не смотрю проекты марвел за редким исключением. Кого он там сыграл? эпизодического злодея поди какого
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dreamstep
Оскар Эдди Альвареса за бой с Конором никому не обогнать )
+4
-2
+2
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skytent1
Ответ artem klishin
у Камару есть оскар, получается. великолепно
Стал великим во всех областях в искусстве и силе
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artem klishin
у Камару есть оскар, получается. великолепно
+2
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