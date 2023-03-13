Фильм «Черная пантера: Ваканда навеки» с участием Камару Усмана получил «Оскар»

В Лос-Анджелесе, штат Калифорния, прошла 95-я церемония вручения кинопремии «Оскар». В категории «Лучший дизайн костюмов» победил фильм «Черная пантера: Ваканда навеки», в съемках которого принял участие бывший чемпион в полусреднем весе Камару Усман.

Картина была номинирована в категориях «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшие визуальные эффекты», «Лучший дизайн костюмов», «Лучший грим и прически» и «Лучшая песня», но получила только одну статуэтку.

18 марта в Лондоне состоится турнир UFC 286, в главном событии которого Камару Усман подерется с Леоном Эдвардсом.

Камару Усман сыграл роль в продолжении «Черной пантеры»