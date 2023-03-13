Тактаров – о Яне: «Раньше я видел результат его тренировок, сейчас – нет»

Теги UFC Олег Тактаров Петр Ян Мераб Двалишвили UFC Fight Night Петр Ян – Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА Олег Тактаров прокомментировал поражение Петра Яна от Мераба Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221.

«Я не знаю, как и где тренировался Петр Ян. Раньше я видел результат его тренировок, а сейчас – нет.

В жизни все знают, как драться и бороться, как снимать кино и играть в нем, но по итогу получается, что все лучше сделать самому.

Что касается стычки на взвешивании, надо быть просто сильнее. Когда ты сильный, у тебя нет ни с кем стычек. У меня их никогда не было. Однажды шел по коридору, где стоял Танк Эббот и двадцать байкеров. Может быть, они чувствовали, что не надо ничего вякать и я перегрызу всем горло. Я мимо прошел всем улыбнулся, и мне улыбнулись в ответ. Зачем мне с кем-то конфликтовать, если я понимаю, что человек ниже моего уровня?» – сказал Тактаров.

На UFC Fight Night 221 Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей. Это его четвертое поражение в пяти последних боях.

Ян проиграл из-за безыдейности, страдающей ударки и дыр в психологии. Ему нужен тренер

Тактаров: «Россияне – это прекрасная смесь, положившая основу здоровой нации. Петр Ян – яркий пример этого»

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6 комментариев

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Kanonir152
Ответ Мага осторожный
когда недавно его в Мексике отметелили, мексиканцы не знали что он им может горло перегрызть
Просто не успел улыбнуться.
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Денис Мартин
Сколько пафоса:)
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Александр Чарлин
Тактарыч, надо возвращаться и показать молодым ядерный олд скул)
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jackson_07
Это самая плохая черта России, когда кто-то проигрывает нет чтобы поддержать надо наоборот втоптать в землю, унизить, вспомнить все недостатки. А Петру удачи, уверен он как вернётся на чемп уровень.
+2
-1
+1
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Мага осторожный
когда недавно его в Мексике отметелили, мексиканцы не знали что он им может горло перегрызть
+6
-1
+5
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dimpa
Вроде как про Петра, а все равно о себе любимом и великом! Из серии ЖЗЛ
+8
0
+8
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