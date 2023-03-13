Ветеран ММА Олег Тактаров прокомментировал поражение от на турнире UFC Fight Night 221.

«Я не знаю, как и где тренировался Петр Ян. Раньше я видел результат его тренировок, а сейчас – нет.

В жизни все знают, как драться и бороться, как снимать кино и играть в нем, но по итогу получается, что все лучше сделать самому.

Что касается стычки на взвешивании, надо быть просто сильнее. Когда ты сильный, у тебя нет ни с кем стычек. У меня их никогда не было. Однажды шел по коридору, где стоял Танк Эббот и двадцать байкеров. Может быть, они чувствовали, что не надо ничего вякать и я перегрызу всем горло. Я мимо прошел всем улыбнулся, и мне улыбнулись в ответ. Зачем мне с кем-то конфликтовать, если я понимаю, что человек ниже моего уровня?» – сказал Тактаров.

На UFC Fight Night 221 Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей. Это его четвертое поражение в пяти последних боях.

Ян проиграл из-за безыдейности, страдающей ударки и дыр в психологии. Ему нужен тренер

Тактаров: «Россияне – это прекрасная смесь, положившая основу здоровой нации. Петр Ян – яркий пример этого»