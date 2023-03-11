Двалишвили – про стычку с Яном на церемонии битвы взглядов: «Он знает, что не может говорить со мной по-мужски»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Мераб Двалишвили UFC Fight Night Петр Ян – Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили прокомментировал стычку на церемонии дуэли взглядов с Петром Яном.

«Сначала я попросил Петра Яна поговорить с журналистом, поскольку у нас не было пресс-конференции, и он согласился... Я сам подошел к нему в отеле, и на этот раз он сказал мне «нет», потому что знает, что не может говорить со мной по-мужски. 

Затем наговорил чепухи, сказав, что я просто хотел себя продвинуть. Он был непрофессиональным в противостоянии и снова не посмотрел на меня по-мужски и хитро ударил меня. Увидимся в октагоне», – сказал Двалишвили.

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8 комментариев

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sanek maloi
Если это все не совместный подогрев к бою, то ледокол тот ещё дуралей, так по мужски на дуэли взглядов сказать Петюне ****, получить в кадык, потом подождать пока соперник уйдет и только потом побежать за ним🤣 ну в принципе головой об лёд, объясняет его поведение😁
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Иван дурак
Будет обидно за если Петя этому дурачку проиграет 😏
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MAKS$$
Думаю бой будет очень огненным☺️для Мераба важно выступить ярко против очень сильного Петра Яна, Думаю победитель будет чемпионом этого дивизиона, не думаю что Ян ( если победит Двалишвили ) проиграет Шону Омеили если будет матч реванш а если победит Мераб…там расклад будет зависеть от Боя Стерлинг-Сехудо
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Арни Терминатор
Болтуны обычно ложатся.Не смотрел бои грузина и поэтому от прогнозов воздержусь,хотя, картоха имеет привычки проигрывать.
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-2
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Александр Степанов
Удивительный балабол. Столько врать - это надо еще умудриться)
Ну по лицу он точно получит)
+6
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+6
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Denis0017
Столько пустословия, интересно что будет говорить, если в нокаут улетит
+2
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Пуп Ппп
Чую если не поставлю на кф 3.33 облажаюсь знатно . так что ставлю на победу Мераба.
+2
-7
-5
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Bosniec
Бой рассудит. Надеюсь, что в сторону Яна, потому что кроме как говорить, Двалишвили ничего толком не показал.
+14
0
+14
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