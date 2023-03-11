Двалишвили – про стычку с Яном на церемонии битвы взглядов: «Он знает, что не может говорить со мной по-мужски»

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили прокомментировал стычку на церемонии дуэли взглядов с Петром Яном.

«Сначала я попросил поговорить с журналистом, поскольку у нас не было пресс-конференции, и он согласился... Я сам подошел к нему в отеле, и на этот раз он сказал мне «нет», потому что знает, что не может говорить со мной по-мужски.

Затем наговорил чепухи, сказав, что я просто хотел себя продвинуть. Он был непрофессиональным в противостоянии и снова не посмотрел на меня по-мужски и хитро ударил меня. Увидимся в октагоне», – сказал Двалишвили.

Бой Яна и Двалишвили 12 марта возглавит UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.

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