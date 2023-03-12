Александр Емельяненко – о Яне: «О завершении карьеры не может быть и речи. Он еще пошумит в UFC»

Теги UFC Александр Емельяненко MMA Петр Ян UFC Fight Night Петр Ян – Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Боец MMA Александр Емельяненко прокомментировал поражение Петра Яна в бою против Мераба Двалишвили на UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

«Безусловно, досадное поражение, но что поделать. Ян бьется с лучшим бойцами планеты в своей весовой категории. Конкуренция там крайне высокая. После такой неудачной серии нужна перезагрузка, ему стоит отдохнуть, отвлечься, а после вернуться и уже со свежей головой все проанализировать.

О завершении карьеры не может быть и речи, Петр явно еще сможет пошуметь в UFC», – сказал Емельяненко.

Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей. Это его четвертое поражение в пяти последних боях.

Ян проиграл из-за безыдейности, страдающей ударки и дыр в психологии. Ему нужен тренер

Разгром от Двалишвили – самое тяжелое поражение Яна в карьере. Так плохо еще не было

Петр Ян – переоценен?

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Берни Парент
Главное, чтобы он не начал шуметь как ты, Саня. А к этому всё идёт, похоже.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
realsila
прошел свой пик, н-р как Коди Г , больше лучше не будет, да молодой , но пик прошел, как говорится 2 -х пиков не бывает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Да уж нашумел уже.
Можно сказать, что как внезапно упавший шкаф ночью
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий