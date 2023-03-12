Александр Емельяненко – о Яне: «О завершении карьеры не может быть и речи. Он еще пошумит в UFC»
Боец MMA Александр Емельяненко прокомментировал поражение Петра Яна в бою против Мераба Двалишвили на UFC Fight Night в Лас-Вегасе.
«Безусловно, досадное поражение, но что поделать. Ян бьется с лучшим бойцами планеты в своей весовой категории. Конкуренция там крайне высокая. После такой неудачной серии нужна перезагрузка, ему стоит отдохнуть, отвлечься, а после вернуться и уже со свежей головой все проанализировать.
О завершении карьеры не может быть и речи, Петр явно еще сможет пошуметь в UFC», – сказал Емельяненко.
Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей. Это его четвертое поражение в пяти последних боях.
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Разгром от Двалишвили – самое тяжелое поражение Яна в карьере. Так плохо еще не было
Можно сказать, что как внезапно упавший шкаф ночью