Александр Емельяненко – о Яне: «О завершении карьеры не может быть и речи. Он еще пошумит в UFC»

Боец MMA Александр Емельяненко прокомментировал поражение в бою против Мераба Двалишвили на в Лас-Вегасе.

«Безусловно, досадное поражение, но что поделать. Ян бьется с лучшим бойцами планеты в своей весовой категории. Конкуренция там крайне высокая. После такой неудачной серии нужна перезагрузка, ему стоит отдохнуть, отвлечься, а после вернуться и уже со свежей головой все проанализировать.

О завершении карьеры не может быть и речи, Петр явно еще сможет пошуметь в UFC», – сказал Емельяненко.

Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей. Это его четвертое поражение в пяти последних боях.

Ян проиграл из-за безыдейности, страдающей ударки и дыр в психологии. Ему нужен тренер

Разгром от Двалишвили – самое тяжелое поражение Яна в карьере. Так плохо еще не было

Петр Ян – переоценен?