Руководство UFC не планирует увольнять после поражения от Мераба Двалишвили.

«У Петра по контракту еще три боя. Он яркий, медийный. Сейчас его никто не собирается увольнять, несмотря на три поражения подряд», – заявил источник ТАСС.

Поражение от Двалишвили на турнире в Лас-Вегасе стало для Яна третьим подряд и четвертым в пяти последних боях. Он выступает в UFC с 2018 года (рекорд – 8-4).

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