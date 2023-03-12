UFC не уволит Яна, несмотря на три поражения. У него осталось три боя по контракту (ТАСС)

Теги UFC MMA Петр Ян ТАСС UFC Fight Night Петр Ян – Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Руководство UFC не планирует увольнять Петра Яна после поражения от Мераба Двалишвили.

«У Петра по контракту еще три боя. Он яркий, медийный. Сейчас его никто не собирается увольнять, несмотря на три поражения подряд», – заявил источник ТАСС.

Поражение от Двалишвили на турнире в Лас-Вегасе стало для Яна третьим подряд и четвертым в пяти последних боях. Он выступает в UFC с 2018 года (рекорд – 8-4).

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9 комментариев

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Иван Никитенко
я бы его уволил бы,слишком унылый и не зрелищный
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j30
скоро в хардкоре будет драться против перса
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Azamat Abdukadyroff
Проиграл чемпиону, проиграл смеси Конора и клоуна, проиграл очень сильному бойцу . Не зачем увольнять
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vulturecrow
да, в резюме у Яна стоит 4 поражения. чемпионам и первым номерам рейтинга. но три из них - это победы. только последний бой был явно проигран.
увольнять за то, что тебя обкрадывают судьи в боях с топами - даже предположить такое могут токмо жертвы пьянoго инцeста.
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jtztkpqjcj
Гнать его пора ссаной метлой
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Kanan Jarrus
дивизиону нужен гейткипер, будет тестить молодых и перспективных
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Nojevilka
Да с чего его увольнять то? Вопрос какие дальше соперники будут.
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IrbIS
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Мистер Биспинг
Это его первое очевидное поражение в UFC где ему было нечего противопоставить сопернику.

За это не увольняют.
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