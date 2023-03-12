Уайт – о третьем поражении подряд Яна: «Петр остается одним из лучших в мире»

Президент UFC Дана Уайт не считает, что лишился шансов на титул в легчайшем весе, несмотря на серию из трех поражений.

Напомним, что утром 12 марта Петр проиграл единогласным решением судей .

«Послушайте, он все еще один из лучших в мире. Сегодня он дрался с очень заряженным Мерабом.

Обычно Ян задает темп, медленно начинает, а затем включается и побеждает. Сегодня это сделал Мераб. Но Петр все равно остается одним из лучших в мире.

Когда второй номер рейтинга проигрывает третьему, ты не можешь сказать: «Ох, этот парень сдулся». Он только что дрался с одним из лучших бойцов», – сказал Уайт.

Разгром от Двалишвили – самое тяжелое поражение Яна в карьере. Так плохо еще не было

Ян проиграл из-за безыдейности, страдающей ударки и дыр в психологии. Ему нужен тренер