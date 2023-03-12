Уайт – о третьем поражении подряд Яна: «Петр остается одним из лучших в мире»

Теги легчайший вес UFC Дана Уайт Петр Ян Мераб Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт не считает, что Петр Ян лишился шансов на титул в легчайшем весе, несмотря на серию из трех поражений.

Напомним, что утром 12 марта Петр проиграл единогласным решением судей Мерабу Двалишвили.

«Послушайте, он все еще один из лучших в мире. Сегодня он дрался с очень заряженным Мерабом.

Обычно Ян задает темп, медленно начинает, а затем включается и побеждает. Сегодня это сделал Мераб. Но Петр все равно остается одним из лучших в мире.

Когда второй номер рейтинга проигрывает третьему, ты не можешь сказать: «Ох, этот парень сдулся». Он только что дрался с одним из лучших бойцов», – сказал Уайт.

Разгром от Двалишвили – самое тяжелое поражение Яна в карьере. Так плохо еще не было

Ян проиграл из-за безыдейности, страдающей ударки и дыр в психологии. Ему нужен тренер

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8 комментариев

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DIMONDI
Все поменять, и тренерский штаб , и менеджера, всех! И начать сначала, в Дагестане!
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ЛТМ
В Дагестан ему надо немедленно на 3-4 месяца в борцовский зал, там его быстро приведут в чувства. Ещё не всё потеряно . Реабилитируется в следующем бою, потом претендентский и бой за титул.
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j30
надо просто ему завязать с этими каникулами в тайланде и начать пахать
+7
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Деметрио
Ответ Ussaev M
Иногда в жизни надо делать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед
Самое темное время перед рассветом.
+11
-1
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chepel@bk.ru
Дана красавец: поддержал Петю в не простой момент! Петру надо взять паузу, отдохнуть, проголодаться до боев, сменить лагерь/ локацию. И подраться не из топ 5 бойцов дивизиона! Мои слова, да Пете в уши!
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Спартак Уокер
Сдаёт Ян сдаёт
+3
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Ussaev M
Иногда в жизни надо делать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед
+12
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RashNomadKazakh
Только Пете не показывайте это.
+3
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