Двалишвили рассказал о конфликте с Яном перед UFC 280: «Если бы не бой, я бы дал ему пощечину»

Боец легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили рассказал о встрече с перед турниром UFC 280.

«Мы встретились в Абу-Даби за три дня до его поединка с О’Мэлли.

Он разговаривал с Алджо [Алджамейном Стерлингом], а я стоял в стороне – не хотел провоцировать. Петр готовился к бою, сгонял вес, и я решил отнестись к этому с уважением.

Но тут он повернулся ко мне и сказал, что я мелкий. Я воспринял это как шутку и подошел поближе – хотел помериться с ним ростом. Но Ян ткнул в меня пальцем, назвав полным нулем. Я просто улыбнулся. Проявил уважение и решил не портить ему подготовку к бою.

Если бы не поединок с О’Мэлли, я бы не сдержался и дал ему пощечину», – сказал Двалишвили.

Бой Петра Яна и Мераба Двалишвили 12 марта возглавит UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, штат Невада.

«Петр заряжен наказать его, набить ему лицо». Друг Яна – про бой с Двалишвили