Двалишвили рассказал о конфликте с Яном перед UFC 280: «Если бы не бой, я бы дал ему пощечину»

Теги UFC Петр Ян Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили Алджамейн Стерлинг UFC Fight Night UFC 280 Петр Ян - Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Боец легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили рассказал о встрече с Петром Яном перед турниром UFC 280.

«Мы встретились в Абу-Даби за три дня до его поединка с О’Мэлли.

Он разговаривал с Алджо [Алджамейном Стерлингом], а я стоял в стороне – не хотел провоцировать. Петр готовился к бою, сгонял вес, и я решил отнестись к этому с уважением.

Но тут он повернулся ко мне и сказал, что я мелкий. Я воспринял это как шутку и подошел поближе – хотел помериться с ним ростом. Но Ян ткнул в меня пальцем, назвав полным нулем. Я просто улыбнулся. Проявил уважение и решил не портить ему подготовку к бою.

Если бы не поединок с О’Мэлли, я бы не сдержался и дал ему пощечину», – сказал Двалишвили.

Бой Петра Яна и Мераба Двалишвили 12 марта возглавит UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, штат Невада.

«Петр заряжен наказать его, набить ему лицо». Друг Яна – про бой с Двалишвили

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9 комментариев

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Elkorazon01
В любом случае за Мераба
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Elkorazon01
….если так сказал Хабиб то тут был бы срач
+1
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Владимир Д
Бро! Выходные мы узнаем кто полный ноль! )
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Ussaev M
посмотрим кто кого
0
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Isa Babaev
Если это так, то Петя не прав
Будет жара на дуэли взглядов
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Wellik11
Мда, вот это сказочник
Видео же есть, спокойно Петя общался, руки пожали.
Спшеой какой Мераб
+5
-1
+4
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Валерий Асанов
вот сказочник грузинский,видео же есть встретились поулыбались друг другу и разошлись в разные стороны.....
+15
-2
+13
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sanek maloi
Ваш бой на неделе все покажет, остальное сейчас пустое, болтовня, обиды и т.п
+5
-2
+3
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Kanan Jarrus
быдло китайское
+4
-11
-7
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