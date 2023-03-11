Кирилл Сидельников: «К третьему раунду Романов «подсдохнет», и у Волкова будет больше шансов завершить поединок нокаутом»
Российский боец Кирилл Сидельников дал прогноз на бой Александра Волкова и Александра Романова на UFC Fight Night 221.
– Есть небольшое переживание за Александра Волкова, потому что Романов является неудобным соперником для него. Молдаванин умеет бороться. И если в предыдущих боях Романов подскинул вес, то сейчас он выходит с животом.
По мне, эта форма опаснее, чем подсушенный соперник в борьбе. Думаю, Романов будет в большей степени настроен на борьбу, в которой он уверен.
Здесь все будет зависеть от Волкова. Конечно, мы будем болеть за него. Он же россиянин. Саня умеет работать против борцов, но главное тут – сдержать натиск. Все же Романов довольно сильный борец.
- Как тогда лучше выстраивать тактику Волкову? Переждать первые раунды и передышать оппонента в дальнейшем?
– Вот это как раз очень важно. Доминировать он может начать только ближе к третьему раунду где то. Если будет просто долгая борьба, вязкость, когда Волков будет просто лежать снизу, а Романов контролировать, то молдаванин все равно подустанет. Тут и вес сыграет роль.
Плюс Волкова с его рычагами тяжело контролировать. Так что первые два раунда Романов может перележать, а к третьему раунду он, думаю, «подсдохнет», и у россиянина будет больше шансов завершить поединок нокаутом. Воспользоваться своими ногами, прямыми ударами. Они у него очень неприятные. Надо ему работать в этом аспекте.
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