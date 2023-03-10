Гаджиев – о бое Волкова и Романова: «Не очень интересная вывеска»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о бое между Александром Волковым и Александром Романовым, который состоится на турнире UFC Fight Night 221.

«Не очень интересная вывеска, честно говоря.

При этом [у Волкова] очень серьезный оппонент, бой очень интересный для всех тех, кто внутри темы. А для широкого зрителя – так себе… Ну даже звучит Волков – Романов не слишком коммерчески.

Для Волкова это шанс снова быть в тренде, потому что в последнее время он немного выпал из них – его перестали обсуждать в контексте титульных шансов. Было бы здорово обратно залететь в повестку», – сказал Гаджиев.

Романов – про Волкова: «Это мой брат по вере, и я всегда поддерживал славянских бойцов. Для меня он всегда был классным адекватным и настоящим русским мужиком»