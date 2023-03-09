Романов – про Волкова: «Это мой брат по вере, и я всегда поддерживал славянских бойцов. Для меня он всегда был классным адекватным и настоящим русским мужиком»

Молдавский тяжеловес UFC Александр Романов рассказал про отношению к россиянину .

«С Сашей (Волковым) мне не то, чтобы предложили драться, а поставили конкретно перед фактом. Все матчмейкеры знают мою позицию насчет боев с бойцами из стран СНГ. Мне изначально предложили на выбор либо Благой Иванова, либо Сашу.

Я выбрал Иванова, но буквально через пару часов мне скинули сообщение, что Благой принял другой бой. Единственным вариантом в первой половине этого года оставался только поединок с Александром.

Глупо говорить, что у Саши нет борьбы, потому что достаточно посмотреть на его профессиональный рекорд: 45 боев по профи. Невозможно, чтобы у него не было борьбы. Такое большое количество времени он находится в деле, по любому у него скиллы есть.

Не знаю, лично у меня, как у профатлета, не поворачивается язык сказать, что у него нет скиллов в борьбе или на полу.

Когда я еще не начал заниматься ММА, я очень плотно следил за карьерой Саши, потому что, блин, это мой брат по вере, и я всегда поддерживал славянских бойцов. Для меня он всегда был классным адекватным и настоящим русским мужиком, без того, чтобы гнать на кого то, переходить на личности. Приятный человек.

Сане хочу передать удачи, здоровья, хорошего настроя на поединок. Надеюсь, что мы покажем хороший качественный поединок на зависть всем окружающим», – сказал Романов.

Бой Волкова и Романова состоится 12 марта на 221.

Волков – про чемпионство Джонса: «Мы еще мало видели его в новом дивизионе»