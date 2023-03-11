Ян – о бое с Двалишвили: «Нужно учитывать, что судьи могут посмотреть по-другому»
Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян поделился ожиданиями от боя против Мераба Двалишвили.
«Просто нужно учитывать, что судьи могут посмотреть на бой по-другому. Постараюсь не оставлять все в их руках.
Я не зациклен на прошлом. Просто думаю о тренировках и выступлении. Хочу доказать этим, что я лучший.
Мы должны защищаться от тейкдаунов и бить по ногам. Считаю, что я более всесторонне развитый боец, чем Мераб, и это мне поможет», – сказал Ян.
Бой между Яном и Двалишвили пройдет на UFC Fight Night 221 в ночь на 12 марта. Поединки основного карда начнутся в 2:00 по московскому времени.
Сколько Петр Ян заработает за бой против Мераба Двалишвили
Петя, пожалуйста, УБЕЙ его. Это твоя ошибка что ты допустил эту клоунаду в своем дивизионе и ты все исправишь, мы верим в тебя родной!
Яну надо выложиться по полной, ледокол серьёзный соперник.