Ян – о бое с Двалишвили: «Нужно учитывать, что судьи могут посмотреть по-другому»

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе поделился ожиданиями от боя против .

«Просто нужно учитывать, что судьи могут посмотреть на бой по-другому. Постараюсь не оставлять все в их руках.

Я не зациклен на прошлом. Просто думаю о тренировках и выступлении. Хочу доказать этим, что я лучший.

Мы должны защищаться от тейкдаунов и бить по ногам. Считаю, что я более всесторонне развитый боец, чем Мераб, и это мне поможет», – сказал Ян.

Бой между Яном и Двалишвили пройдет на UFC Fight Night 221 в ночь на 12 марта. Поединки основного карда начнутся в 2:00 по московскому времени.

Сколько Петр Ян заработает за бой против Мераба Двалишвили

Петр Ян – переоценен?