Ян – о бое с Двалишвили: «Нужно учитывать, что судьи могут посмотреть по-другому»

Теги UFC MMA Петр Ян Мераб Двалишвили UFC Fight Night Петр Ян – Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян поделился ожиданиями от боя против Мераба Двалишвили.

«Просто нужно учитывать, что судьи могут посмотреть на бой по-другому. Постараюсь не оставлять все в их руках.

Я не зациклен на прошлом. Просто думаю о тренировках и выступлении. Хочу доказать этим, что я лучший.

Мы должны защищаться от тейкдаунов и бить по ногам. Считаю, что я более всесторонне развитый боец, чем Мераб, и это мне поможет», – сказал Ян.

Бой между Яном и Двалишвили пройдет на UFC Fight Night 221 в ночь на 12 марта. Поединки основного карда начнутся в 2:00 по московскому времени.

Сколько Петр Ян заработает за бой против Мераба Двалишвили

Петр Ян – переоценен?

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4 комментария

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Oleg Where
Как сказал ммагуру - это маленький кривоносый гоблин который является чумой дивизиона. Ему великий Альдо до боя по секрету сказал что завершает карьеру, это чудище всем растрепало об этом за сутки до боя, и Альдо просто затрахали журналисты вопросами. А потом это недоразумение нюхало промежность у сетки и выиграло бой решением. Он открыто заявляет что у него нет чемпионских амбиций потому что его дружок-актер сейчас чемпион и он просто счастлив смотреть на это со стороны. К***лд. Такие нужны топы в легчайшем? Это просто отвратительно.

Петя, пожалуйста, УБЕЙ его. Это твоя ошибка что ты допустил эту клоунаду в своем дивизионе и ты все исправишь, мы верим в тебя родной!
+2
-4
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Abid_88
Вроде правильный настрой у Петра.
Яну надо выложиться по полной, ледокол серьёзный соперник.
+15
0
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We are Arsenal
Ответ Gasan92
Будем посмотрет...
Вацок , опередил 😁👍🏻
+2
-1
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Gasan92
Будем посмотрет...
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