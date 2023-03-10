«Топ, воин, талантливый и… тупой». Двалишвили попросили охарактеризовать Яна

Теги легчайший вес UFC Петр Ян Мераб Двалишвили UFC Fight Night Петр Ян – Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Бойцы легчайшего дивизиона UFC Петр Ян и Мераб Двалишвили приняли участие в перекрестном интервью, в ходе которого их попросили охарактеризовать друг друга одним словом.

«Топ, воин, талантливый и… тупой», – сказал Двалишвили.

Петр Ян назвал соперника «интригантом».

Бой Яна и Двалишвили 12 марта возглавит UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, штат Невада.

Петр Ян – переоценен?

Саид Нурмагомедов: «Двалишвили хорошо борется, поэтому Яну нужна защита от борьбы и бой в стойке»

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25 комментариев

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Bavarec-Art
Ответ Вячеслав Тотров
Может немного душновато, но правильно пишется ИНТРИГАН
👍🏼
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sanek maloi
Ответ Yri Yrov
умные не выходят в клетку и такие же умные не смотрят на них
А ещё не пишут какие они "умные" в ветке по мма😂
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Классный руководитель
тупая новость
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Slavnov
шпили вили сам умом не блещет,судя по интервью,у яна словарный запас,раз так в миллион больше
0
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Мага осторожный
Ответ Игорь Волков
Нужно войти в его положение, всё-таки у него отец китаец , а мать рус
а твои вообще неизвестны даже тебе
+2
-2
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Yri Yrov
Ответ sanek maloi
Ваш бой, покажет кто тупой😂
умные не выходят в клетку и такие же умные не смотрят на них
+3
-1
+2
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Игорь Волков
Нужно войти в его положение, всё-таки у него отец китаец , а мать рус
0
-4
-4
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Вячеслав Тотров
Может немного душновато, но правильно пишется ИНТРИГАН
+3
0
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Romeo
Ответ Volcano
Смотрел его интервью, мысли путаются, с темы на тему перескакивает. Понятно, что он боец и владеть слогом не его конёк, но не до такой же степени. Про политику это вообще отдельный разговор, пытается хайпа накинуть, но получается очень неумело и нелепо.
Очень упорядоченные у него мысли. Непонятно каким местом ты их воспринимал. Всё по полочкам разложил, всю ситуацию с Яном и его другом.
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-3
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Austin Powers
Слово - это зеркало, пацаны)
+1
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Чигорин
Как бы все эти слова относятся к Двалишвилли точно также....
+4
0
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Люблю Марго Робби
Сказал хачапури который башкой об лёд долбился....ну-ну.....
+10
-1
+9
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Alex1104
Ответ Ислам Бекешов
Просто посмотри видео как он ныряет в прорубь, и всё)
Не слежу так внимательно.
Просто до слёз...
+2
-1
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Ислам Бекешов
Ответ Alex1104
Саре Барабу можно? Шутка. Странный парень. Ну хорошо, тебя прям так цепляет "Грузия-Россия", но на личности зачем? Осталось про "твою маму..." Днище какое-то
Просто посмотри видео как он ныряет в прорубь, и всё)
+3
0
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sanek maloi
Ответ banchik1
Бой покажет, кто сильней, не более.
Чтобы пройти ледокола, Петрухе нужно с таким противником провести умный бой, а это будет нелёгкая работа.
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Pronger
ОДНИМ словом)
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Volcano
Ответ Alex1104
Саре Барабу можно? Шутка. Странный парень. Ну хорошо, тебя прям так цепляет "Грузия-Россия", но на личности зачем? Осталось про "твою маму..." Днище какое-то
Смотрел его интервью, мысли путаются, с темы на тему перескакивает. Понятно, что он боец и владеть слогом не его конёк, но не до такой же степени. Про политику это вообще отдельный разговор, пытается хайпа накинуть, но получается очень неумело и нелепо.
+3
-3
0
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banchik1
Ответ sanek maloi
Ваш бой, покажет кто тупой😂
Бой покажет, кто сильней, не более.
+26
-2
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sanek maloi
Ваш бой, покажет кто тупой😂
+3
-6
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Егор Крид58
говорящий ледокол))
+16
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vkuspobedy
Как правило, после одностороннего трештока отлетают в нокаут.
0
-1
-1
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Razan13
на счет тупой,100%в точку
+2
-5
-3
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Арни Терминатор
Ударит не по правилам коленом явно не тупее ,чем разбит лицо об лед .Двалишвили постоянно напоминвет ему этот случай ,видимо других слабости у Яна нет.
+5
0
+5
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Alex1104
Ответ Volcano
Не Марабу за чью либо тупость говорить.
Саре Барабу можно?
Шутка.
Странный парень. Ну хорошо, тебя прям так цепляет "Грузия-Россия", но на личности зачем?
Осталось про "твою маму..." Днище какое-то
+5
-12
-7
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Volcano
Не Марабу за чью либо тупость говорить.
+27
-3
+24
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