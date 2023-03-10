«Топ, воин, талантливый и… тупой». Двалишвили попросили охарактеризовать Яна
Бойцы легчайшего дивизиона UFC Петр Ян и Мераб Двалишвили приняли участие в перекрестном интервью, в ходе которого их попросили охарактеризовать друг друга одним словом.
«Топ, воин, талантливый и… тупой», – сказал Двалишвили.
Петр Ян назвал соперника «интригантом».
Бой Яна и Двалишвили 12 марта возглавит UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, штат Невада.
Саид Нурмагомедов: «Двалишвили хорошо борется, поэтому Яну нужна защита от борьбы и бой в стойке»
Просто до слёз...
Шутка.
Странный парень. Ну хорошо, тебя прям так цепляет "Грузия-Россия", но на личности зачем?
Осталось про "твою маму..." Днище какое-то