«Топ, воин, талантливый и… тупой». Двалишвили попросили охарактеризовать Яна

Бойцы легчайшего дивизиона UFC Петр Ян и приняли участие в перекрестном интервью, в ходе которого их попросили охарактеризовать друг друга одним словом.

«Топ, воин, талантливый и… тупой», – сказал Двалишвили.

Петр Ян назвал соперника «интригантом».

Бой Яна и Двалишвили 12 марта возглавит UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, штат Невада.

Петр Ян – переоценен?

Саид Нурмагомедов: «Двалишвили хорошо борется, поэтому Яну нужна защита от борьбы и бой в стойке»