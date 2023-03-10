Взвешивание перед UFC Fight Night 221: Ян тяжелее Двалишвили, Волков – Романов

Теги UFC Александр Волков Никита Крылов Петр Ян Мераб Двалишвили Саид Нурмагомедов UFC Fight Night Александр Романов Петр Ян – Двалишвили Райан Спэнн Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе, штат Невада, проходит церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night 221.

В главном бою вечера встретятся бойцы легчайшего дивизиона Петр Ян и Мераб Двалишвили.

Результаты взвешивания:

Петр Ян (61,69 кг) – Мераб Двалишвили (61 кг)

Александр Волков – Александр Романов

Никита Крылов – Райан Спэнн

Саид Нурмагомедов (61,69 кг) – Джонатан Мартинез (61,46 кг)

Сколько Петр Ян заработает за бой против Мераба Двалишвили

Петр Ян – переоценен?

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