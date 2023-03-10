Взвешивание перед UFC Fight Night 221: Ян тяжелее Двалишвили, Волков – Романов
В Лас-Вегасе, штат Невада, проходит церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night 221.
В главном бою вечера встретятся бойцы легчайшего дивизиона Петр Ян и Мераб Двалишвили.
Результаты взвешивания:
Петр Ян (61,69 кг) – Мераб Двалишвили (61 кг)
Александр Волков – Александр Романов
Никита Крылов – Райан Спэнн
Саид Нурмагомедов (61,69 кг) – Джонатан Мартинез (61,46 кг)
Сколько Петр Ян заработает за бой против Мераба Двалишвили
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