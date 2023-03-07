Джон Джонс возглавил рейтинг P4P, Махачев опустился на третью строчку

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Ислам Махачев Александр Волкановски Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс официально возглавил P4P – рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий.

Джонс поднялся на десять позиций и сместил с первого места предыдущего лидера рейтинга Алекса Волкановски. Ислам Махачев опустился на третью позицию.

На UFC 285 в Лас-Вегасе Джонс победил Сирила Гана гильотиной в первом раунде. 

Волкановски – о месте Джонса в рейтинге P4P: «Я собираюсь удерживать лидерство»

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17 комментариев

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Мага осторожный
У папах припекло....
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RAMIK
Заслуженно. Он был королем когда выступал, и вернул корону когда вновь вернулся и победил. Исламу для 1 строчки надо ещё 2-3 громких победы.
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Максим Ачкасов
Все справедливо
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Cyrenaic
Справедливо. Махачев например, тоже поднялся на третью строчку сразу после одной победы над Оливейрой, потому что победа была доминирующей. А тут победа Джонса была даже более односторонняя, и он к тому же в весе поднялся
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Костя Петров
Что в боксе что мма в сша нужен и важен чемпион мира в тяжелом весе, и не важно что он употребляет, допинг комиссия тоже с Америки как и сама организация UFC, им надо зарабатывать на Джонсе и они будут это делать, и никто им не помешает.
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goonerfromRussia
Какая же чушь этот рейтинг. Да и ЮФС - совсем не спортивная организация
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London.is.blue
Ответ Лютый альбинос
Серьёзно? За победу над парнем, который не был в курсе, что в ММА нужна борьба?
За 16 побед в титульных боях.

Ну и найди хоть одного бойца в мире, который финиширует Гана за 2 минуты. Или в принципе финиширует Гана.
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daiv18
Сейчас бы карликов легковесов ставить в рейтинге выше короля тяжеловеса, так все заслуженно, этих ребят нужно даже после Шавката ставить, так храбро как он и без поражений пока никто не воюет в клетке.
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Лютый альбинос
Серьёзно? За победу над парнем, который не был в курсе, что в ММА нужна борьба?
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Андрей Соловьёв
Когда люди поймут, что рейтинг pfp и лучший боец в истории это разные списки. Pfp- это список лучший действующий бойцов, и на данный момент у Джонса 1 победа за 3 года. Джонс действительно лучший в истори, но без еще пары побед и близко не должен находиться рядом с первой строчкой pfp.
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Кувандык Мразебанаев
Ответ Максим Медов
3 года простоя, допинг-скандал. 1 победа и на тебе - лучший из лучших. 😀
Не ной
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Максим Медов
3 года простоя, допинг-скандал. 1 победа и на тебе - лучший из лучших. 😀
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sanek maloi
Конор придет, "порядок" наведёт в вашем беспощадном якобы рейтинге😆
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Кувандык Мразебанаев
Ответ Бекзат Акебасов
Заслуженно
Более чем
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Бекзат Акебасов
Ответ Los Galácticos
С одной стороны стал чемпионом в 2-х весовых и есть повод, с другой стороны за 3 года один бой и сразу возглавил рейтинг, думаю справедливее было бы это сделать в случае успешной защиты против Миочича.
Заслуженно
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Los Galácticos
С одной стороны стал чемпионом в 2-х весовых и есть повод, с другой стороны за 3 года один бой и сразу возглавил рейтинг, думаю справедливее было бы это сделать в случае успешной защиты против Миочича.
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Кувандык Мразебанаев
Истинный король рейтинга!
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