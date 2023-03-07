Джон Джонс возглавил рейтинг P4P, Махачев опустился на третью строчку

Чемпион UFC в тяжелом весе официально возглавил P4P – рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий.

Джонс поднялся на десять позиций и сместил с первого места предыдущего лидера рейтинга Алекса Волкановски. Ислам Махачев опустился на третью позицию.

На UFC 285 в Лас-Вегасе Джонс победил Сирила Гана гильотиной в первом раунде.

Волкановски – о месте Джонса в рейтинге P4P: «Я собираюсь удерживать лидерство»