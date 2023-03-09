Саид Нурмагомедов: «Двалишвили хорошо борется, поэтому Яну нужна защита от борьбы и бой в стойке»

Российский боец поделился ожиданиями от боя и , который возглавит UFC Fight Night 221.

– Не знаю, какие будут ключи к победе у Петра. Думаю, он не станет с ним бороться, потому что лучше в ударке. Мераб хорошо борется, поэтому Яну нужна защита от борьбы и бой в стойке.

– Ты видишь у Двалишвили уровень борьбы, с которым непонятно, что делать, как у Хабиба или Ислама Махачева?

– Нет. Он прессингует, давит, может повалить, но не может удержать в партере. Он готов функционально, но не знаю, как он будет драться в пятираундовом бою, которых у него не было.

Думаю, в этом плане у Яна преимущество. В трех раундах Двалишвили постоянно прет вперед, бросается, прижимает. Но в его игре есть дыры. Например, он может пропустить в стойке.

Петр Ян – переоценен?