Саид Нурмагомедов: «Двалишвили хорошо борется, поэтому Яну нужна защита от борьбы и бой в стойке»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Мераб Двалишвили Саид Нурмагомедов Петр Ян – Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Российский боец Саид Нурмагомедов поделился ожиданиями от боя Петра Яна и Мераба Двалишвили, который возглавит UFC Fight Night 221.

– Не знаю, какие будут ключи к победе у Петра. Думаю, он не станет с ним бороться, потому что лучше в ударке. Мераб хорошо борется, поэтому Яну нужна защита от борьбы и бой в стойке.

– Ты видишь у Двалишвили уровень борьбы, с которым непонятно, что делать, как у Хабиба или Ислама Махачева?

– Нет. Он прессингует, давит, может повалить, но не может удержать в партере. Он готов функционально, но не знаю, как он будет драться в пятираундовом бою, которых у него не было.

Думаю, в этом плане у Яна преимущество. В трех раундах Двалишвили постоянно прет вперед, бросается, прижимает. Но в его игре есть дыры. Например, он может пропустить в стойке.

Петр Ян – переоценен?

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