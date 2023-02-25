Гаджиев – про бой Волкова и Романова: «Поединки российских бойцов в UFC особо не возбуждают»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Камил Гаджиев UFC Fight Night Александр Романов Бокс/MMA/UFC

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал организацию поединка между Александром Волковым и Александром Романовым.

«Будто свои дерутся. Вообще бои российских бойцов в UFC особо не возбуждают. Победа над Романовым Волкову ничего не дает, и при этом соперник не удобный.

Саня особо бороться не умеет. Просто его антропометрия такова, что борьба – не его. Люди его формата вообще редко хорошо борются.

Но это не значит, что я в него не верю. Он может выиграть», – считает Гаджиев.

Бой Волкова и Романова состоится 12 марта на UFC Fight Night 221.

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4 комментария

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Костя Кот
а что тебе интересно? исмаилов-штырков?
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wallenberg
Романов не российский, а молдавский боец.
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уличный иуда
Если ищешь возбуждения, Камил, то тебе нужно смотреть не совсем бои)
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Kanan Jarrus
а че молдову уже аннексировали? лооолл
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