Гаджиев – про бой Волкова и Романова: «Поединки российских бойцов в UFC особо не возбуждают»

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал организацию поединка между и .

«Будто свои дерутся. Вообще бои российских бойцов в UFC особо не возбуждают. Победа над Романовым Волкову ничего не дает, и при этом соперник не удобный.

Саня особо бороться не умеет. Просто его антропометрия такова, что борьба – не его. Люди его формата вообще редко хорошо борются.

Но это не значит, что я в него не верю. Он может выиграть», – считает Гаджиев.

Бой Волкова и Романова состоится 12 марта на 221.

Штырков – про бой Волкова и Романова: «Не вижу криминала, когда дерутся два славянина»