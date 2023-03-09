UFC Fight Night 221 – все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
В ночь на 12 марта в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night 221, где в главном событии подерутся Петр Ян и Мераб Двалишвили.
Где и во сколько смотреть UFC Fight Night 221?
Он начнется в 23:00 по московскому времени. Основной кард стартует не раньше 02:00. Посмотреть турнир можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass.
Кард UFC Fight Night 221
Помимо боя Яна и Двалишвили на турнире подерутся:
- Александр Волков vs Александр Романов;
- Никита Крылов vs Райан Спэнн;
- Рикардо Рамос vs Остин Линго;
- Саид Нурмагомедов vs Джонатан Мартинез;
- Витор Петрино Сальво vs Антон Туркаль.
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