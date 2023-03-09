UFC Fight Night 221 – все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

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В ночь на 12 марта в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night 221, где в главном событии подерутся Петр Ян и Мераб Двалишвили.

Где и во сколько смотреть UFC Fight Night 221?

Он начнется в 23:00 по московскому времени. Основной кард стартует не раньше 02:00. Посмотреть турнир можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass.

Кард UFC Fight Night 221

Помимо боя Яна и Двалишвили на турнире подерутся:

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