UFC Fight Night 221 – все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

В ночь на 12 марта в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night 221, где в главном событии подерутся и .

Где и во сколько смотреть UFC Fight Night 221?

Он начнется в 23:00 по московскому времени. Основной кард стартует не раньше 02:00. Посмотреть турнир можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass.

Кард UFC Fight Night 221

Помимо боя Яна и Двалишвили на турнире подерутся: