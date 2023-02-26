Спэнн – об отмене боя со Крыловым: «Дерьмо случается, черт возьми»

Теги UFC полутяжелый вес (MMA) Никита Крылов Райан Спэнн Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый полутяжеловес UFC Райан Спэнн не скрывал эмоций после отмены боя против Никиты Крылова на UFC Vegas 70. Поединок не состоялся из-за проблем со здоровьем у Крылова.

«Я бы не назвал это потраченным впустую лагерем, потому что мы не готовились к этому конкретному бою.

План состоял в том, чтобы вернуться к работе в понедельник в любом случае. Так что, думаю, это то, что мы в конечном итоге сделаем.

Это не была трата времени впустую. Дерьмо случается, так всегда говорил мой брат. Это просто... черт возьми», – сказал Спэнн.

Крылов – об отмене боя со Спэнном: «Первый раз в жизни такое. Тошнило и потряхивало»

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