Спэнн – об отмене боя со Крыловым: «Дерьмо случается, черт возьми»

Рейтинговый полутяжеловес UFC Райан Спэнн не скрывал эмоций после отмены боя против на UFC Vegas 70. Поединок не состоялся из-за проблем со здоровьем у Крылова.

«Я бы не назвал это потраченным впустую лагерем, потому что мы не готовились к этому конкретному бою.

План состоял в том, чтобы вернуться к работе в понедельник в любом случае. Так что, думаю, это то, что мы в конечном итоге сделаем.

Это не была трата времени впустую. Дерьмо случается, так всегда говорил мой брат. Это просто... черт возьми», – сказал Спэнн.

Крылов – об отмене боя со Спэнном: «Первый раз в жизни такое. Тошнило и потряхивало»