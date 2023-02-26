Крылов – об отмене боя со Спэнном: «Первый раз в жизни такое. Тошнило и потряхивало»
Рейтинговый полутяжеловес UFC Никита Крылов прокомментировал отмену поединка против Райана Спэнна, который должен был возглавить турнир UFC Vegas 70.
«Ночью потел сильно, подмораживало. Проснулся – вроде нормально. Позавтракал, начало тошнить.
Чуть потряхивало и лучше не становилось. Решили раньше приехать на арену, чтобы пообщаться с врачами на месте.
Мне дали таблетку от тошноты и жаропонижающую, но дискомфорт внутри не проходил и сейчас не проходит.
Плохо, в первый раз в жизни такое. Сейчас тоже не очень хорошо, но вроде есть вероятность, что наш бой перенесут на следующий турнир», – сказал Крылов.
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Здоровья тебе Минер