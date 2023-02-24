Менеджер Усика: «Не думаю, что в бою с Фьюри Александр заработает больше, чем в поединке с Джошуа»

Александр Красюк, менеджер чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе , рассказал о гонораре в бою с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

«Суммы гонораров неизвестны. И в этом заключается вся игра поединка, когда он имеет такой статус. Это высший пилотаж в боксе.

Пройдемся по источникам дохода: у нас будет возможность договариваться с трансляторами после того, как подпишем контракт. PPV в Великобритании будет главным источником, затем PPV американского вещателя, есть также рекламные поступления от спонсоров, есть и мелкие доходы от продаж прав на радио и так далее. И, конечно же, доходы от продажи билетов на «Уэмбли».

Не думаю, что Усик заработает столько же или даже больше, чем в бою с Джошуа. Потому что с Энтони он дрался в Саудовской Аравии – там были задействованы не рыночные механизмы формирования гонораров», – сказал Красюк.

Отец Фьюри: «Усик не ровня Тайсону и не достоин 50% гонорара»