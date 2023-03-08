Царукян – про бой Яна и Двалишвили: «В случае победы Петр попадет в титульную гонку»
Легковес UFC Арман Царукян поделился ожиданиями от боя Петра Яна и Мераба Двалишвили.
«Мое мнение, что Петр должен выиграть этот бой, потому что у него намного лучше навыки: ударная техника, выносливость. У Мераба есть только хороший прессинг и борьба.
Если Петр грамотно подойдет к своему бою, то он уверенно справится с его борьбой и сто процентов победит.
В случае победы он, конечно, попадет в титульную гонку, так как уже был чемпионом. В UFC любят Петра за его красивые поединки», – считает Царукян.
Бой Яна и Двалишвили состоится 12 марта на UFC Fight Night 221.
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