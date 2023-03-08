Царукян – про бой Яна и Двалишвили: «В случае победы Петр попадет в титульную гонку»

Легковес UFC Арман Царукян поделился ожиданиями от боя и .

«Мое мнение, что Петр должен выиграть этот бой, потому что у него намного лучше навыки: ударная техника, выносливость. У Мераба есть только хороший прессинг и борьба.

Если Петр грамотно подойдет к своему бою, то он уверенно справится с его борьбой и сто процентов победит.

В случае победы он, конечно, попадет в титульную гонку, так как уже был чемпионом. В UFC любят Петра за его красивые поединки», – считает Царукян.

Бой Яна и Двалишвили состоится 12 марта на 221.

Двалишвили рассказал о конфликте с Яном перед UFC 280: «Если бы не бой, я бы дал ему пощечину»