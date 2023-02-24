Тренер Яна – про бой с Двалишвили: «Досрочная победа после экватора. Мераб не самый серьезный соперник»

Кайрат Нурмаганбетов, тренер экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, поделился ожиданиями от боя с .

« заряжен, говорили буквально накануне. Он мотивирован и готов на все 100%. Вы увидите улучшенную версию Петра. Кто победит? Петр Ян. После экватора, досрочная победа.

Мераб не самый серьезный соперник. Стерлинг был сильнее. Да и вообще, не бывает слабых соперников. Я думаю, что в каждом бою у ребят стоит все на кону. Они схлестнутся, покажут яркий бой и покажут свой стиль.

Не бывает каких-то принципиальных поединков. То, что показывают – все эти столкновения – это часть раскрутки. В бою всегда говорят только кулаки – нельзя поддаваться эмоциям. Петр всегда подходит с четким планом и холодной головой», – сказал тренер.

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