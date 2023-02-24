Тренер Яна – про бой с Двалишвили: «Досрочная победа после экватора. Мераб не самый серьезный соперник»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Мераб Двалишвили UFC Fight Night Петр Ян - Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Кайрат Нурмаганбетов, тренер экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, поделился ожиданиями от боя с Мерабом Двалишвили.

«Петя заряжен, говорили буквально накануне. Он мотивирован и готов на все 100%. Вы увидите улучшенную версию Петра. Кто победит? Петр Ян. После экватора, досрочная победа.

Мераб не самый серьезный соперник. Стерлинг был сильнее. Да и вообще, не бывает слабых соперников. Я думаю, что в каждом бою у ребят стоит все на кону. Они схлестнутся, покажут яркий бой и покажут свой стиль.

Не бывает каких-то принципиальных поединков. То, что показывают – все эти столкновения – это часть раскрутки. В бою всегда говорят только кулаки – нельзя поддаваться эмоциям. Петр всегда подходит с четким планом и холодной головой», – сказал тренер.

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4 комментария

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alexander bakulin
мераб, как борец, ничем не хуже стерлинга. даже, пожалуй, посильнее будет. как джитсер, да, послабее, но залежать на победу решением он вполне способен. и досрочно он всего лишь раз в жизни проигрывал (рики симон его засабмитил). делать ставку на нокаут, ну, такое.
боюсь, как бы недооценки не вышло
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The Destroyer
Опять двадцать пять.
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Qwasklop
Не нравятся мне такие комментарии, про Алджо и Шона так же говорили, в итоге неубедительные выступления от Яна. Надеюсь, сейчас опять не наступят на одни и те же грабли
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Kanan Jarrus
удачи мерабу поставить на место зазнавшегося китайца и его казахского тренера
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-4
-4
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