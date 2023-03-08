Харрисон – про Тима Цзю: «Он маленький тертый калач. Это передалось ему от отца»

Теги WBO первый средний вес Тимофей Цзю бокс Тони Харрисон Бокс/MMA/UFC

Боксер Тони Харрисон поделился ожиданиями от боя с Тимофеем Цзю.

«Не обязательно быть мастеровитым, чтобы выигрывать бои. Иногда тебе помогают другие навыки. Цзю – жесткий парень, маленький тертый калач. Это передалось ему от отца.

Он не должен быть лучшим с точки зрения навыков, но он тотально уступает мне в этом плане. Он может победить за счет прочности, темпа, но этого будет недостаточно.

Он должен быть хорош во всем. Как только ты доходишь до титульных боев, тебе необходимо больше, чем прочность и умение бить столько раз, сколько хочешь. Здесь нужно чуть больше», – считает Харрисон.

Бой Харрисона и Цзю за звание временного чемпиона WBO в первом среднем весе состоится 12 марта.

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1 комментарий

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Андоррский почтальон
Маленький тёртый калач - это у Дзюбы, а не у Цзю.)
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