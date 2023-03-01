Харрисон и Тим Цзю устроили шутливую драку на битве взглядов

В ночь на 12 марта в Сиднее (Австралия) пройдет боксерский поединок в первом среднем весе между Тимом Цзю и Тони Харрисоном.

Боксеры поучаствовали в пресс-конференции, перед которой состоялась битва взглядов. Цзю и Харрисон были настроены дружелюбно: Тони обнял соперника, а Тим в ответ в шутку нанес несколько легких ударов оппоненту по корпусу.

Цзю про бой с Харрисоном: «Готов убрать их всех с моего пути»

Тим Цзю 12 марта подерется с Тони Харрисоном в Австралии за временный титул WBO