Харрисон и Тим Цзю устроили шутливую драку на битве взглядов

Теги первый средний вес Тимофей Цзю бокс Тони Харрисон Бокс/MMA/UFC

В ночь на 12 марта в Сиднее (Австралия) пройдет боксерский поединок в первом среднем весе между Тимом Цзю и Тони Харрисоном.

Боксеры поучаствовали в пресс-конференции, перед которой состоялась битва взглядов. Цзю и Харрисон были настроены дружелюбно: Тони обнял соперника, а Тим в ответ в шутку нанес несколько легких ударов оппоненту по корпусу.

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