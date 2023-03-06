UFC представил постер турнира UFC Vegas 71: Ян и Двалишвили подерутся в главном бое
В ночь на 12 марта в Лас-Вегасе (Невада) пройдет турнир UFC Vegas 71.
В главном событии вечера состоится поединок в легчайшем весе между Петром Яном (16-4) и Мерабом Двалишвили (15-4). UFC официально представил постер турнира.
Ян подходит к бою с серией из двух поражений раздельным решением. Двалишвили же выиграл восемь боев подряд.
Петр Ян – про бой с Двалишвили: «Не нужны судьи – надо делать свое дело максимально уверенно»
Двалишвили – про бой с Яном: «Хотим мы этого или нет, но это Россия против Грузии. Петр – хороший, но глупый боец»
1 комментарий