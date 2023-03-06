UFC представил постер турнира UFC Vegas 71: Ян и Двалишвили подерутся в главном бое

Теги легчайший вес UFC Петр Ян Мераб Двалишвили Петр Ян - Двалишвили Бокс/MMA/UFC

В ночь на 12 марта в Лас-Вегасе (Невада) пройдет турнир UFC Vegas 71.

В главном событии вечера состоится поединок в легчайшем весе между Петром Яном (16-4) и Мерабом Двалишвили (15-4). UFC официально представил постер турнира.

Ян подходит к бою с серией из двух поражений раздельным решением. Двалишвили же выиграл восемь боев подряд.

Петр Ян – про бой с Двалишвили: «Не нужны судьи – надо делать свое дело максимально уверенно»

Двалишвили – про бой с Яном: «Хотим мы этого или нет, но это Россия против Грузии. Петр – хороший, но глупый боец»

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1 комментарий

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каток Третьяка
час икс для Яна, если сольёт... то будет просто крах его карьеры ((
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+2
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