Штырков – о противостоянии с Исмаиловым: «Что там еще есть? Теннис, бильярд, боулинг, футбол, волейбол»

Российский полутяжеловес ММА Иван Штырков заявил, что противостояние с еще не подошло к концу.

«Точки расставлены? В каком именно противостоянии? В MMA расставлены, в боксе расставлены, что там еще есть? Теннис, бильряд, боулинг, футбол, волейбол», – сказал Штырков после боя.

Бой Ивана Штыркова и Магомеда Исмаилова по правилам бокса состоялся 7 марта. Исмаилов победил решением большинства судей.

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