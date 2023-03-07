Штырков – о противостоянии с Исмаиловым: «Что там еще есть? Теннис, бильярд, боулинг, футбол, волейбол»

Теги бокс Иван Штырков Магомед Исмаилов RCC Бокс/MMA/UFC

Российский полутяжеловес ММА Иван Штырков заявил, что противостояние с Магомедом Исмаилов еще не подошло к концу.

«Точки расставлены? В каком именно противостоянии? В MMA расставлены, в боксе расставлены, что там еще есть? Теннис, бильряд, боулинг, футбол, волейбол», – сказал Штырков после боя.

Бой Ивана Штыркова и Магомеда Исмаилова по правилам бокса состоялся 7 марта. Исмаилов победил решением большинства судей.

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5 комментариев

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Арни Терминатор
Забор поднимите в остальном ты продул уже)))
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sanek maloi
В фигурном катании зарубитесь, под песни вживую Бузовой😂, ведущая Загитова😁 тренер Плющенко, промоутер Хрюнов, такой кринж точно вся страна будет смотреть🤣
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#nikon
Самое брутальное - шахматы.
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z3yjyzh29x
Ответ Kanan Jarrus
школьная олимпиада по химии)
До слёз🤣🤣🤣
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Kanan Jarrus
школьная олимпиада по химии)
+2
-1
+1
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