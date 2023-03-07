Петр Ян – про бой Исмаилова и Штыркова: «Такие поединки привлекают большое внимание к боксу»

Теги бокс Иван Штырков Петр Ян Магомед Исмаилов RCC Магомед Исмаилов - Иван Штырков Бокс/MMA/UFC

Топовый боец легчайшего веса UFC Петр Ян поделился мнением о бое Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова.

«Пошумите хорошенько на Урале. Такие поединки привлекают большое внимание к боксу. Так что, почему бы и нет?» – подписал Ян публикацию в соцсетях.

Бой между Исмаиловым и Штырковым пройдет 7 марта в Екатеринбурге.

Тактаров: «Россияне – это прекрасная смесь, положившая основу здоровой нации. Петр Ян – яркий пример этого»

Магомед Исмаилов и Иван Штырков проведут бой по боксу. Начало турнира в Екатеринбурге – в 14:00 по мск

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2 комментария

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Мага осторожный
такая шляпа дискредитирует бокс
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sanek maloi
Такие поединки потребляют много химки и кислорода, между этими воинами😂
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