Петр Ян – про бой Исмаилова и Штыркова: «Такие поединки привлекают большое внимание к боксу»

Топовый боец легчайшего веса UFC Петр Ян поделился мнением о бое Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова.

«Пошумите хорошенько на Урале. Такие поединки привлекают большое внимание к боксу. Так что, почему бы и нет?» – подписал Ян публикацию в соцсетях.

Бой между Исмаиловым и Штырковым пройдет 7 марта в Екатеринбурге.

Тактаров: «Россияне – это прекрасная смесь, положившая основу здоровой нации. Петр Ян – яркий пример этого»

Магомед Исмаилов и Иван Штырков проведут бой по боксу. Начало турнира в Екатеринбурге – в 14:00 по мск