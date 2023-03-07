Исмаилов – о бое со Штырковым: «С обеих сторон будут размахайки»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от боя с Иваном Штырковым.

«Будет хорошая, мощная битва. Надеюсь, она продлится все шесть раундов, чтобы люди насладились этой зарубой. Думаю, с обеих сторон будут размахайки», – сказал Исмаилов.

Бой Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова по правилам бокса пройдет 7 марта в Екатеринбурге. В декабре 2020 года бойцы дрались по правилам ММА. Тогда единогласным решением судей победил Исмаилов.

Штырков и Исмаилов показали одинаковый вес перед боем в Екатеринбурге