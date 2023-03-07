Исмаилов – о бое со Штырковым: «С обеих сторон будут размахайки»

Теги Иван Штырков Магомед Исмаилов RCC Магомед Исмаилов - Иван Штырков Бокс/MMA/UFC

Российский боец ММА Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от боя с Иваном Штырковым.

«Будет хорошая, мощная битва. Надеюсь, она продлится все шесть раундов, чтобы люди насладились этой зарубой. Думаю, с обеих сторон будут размахайки», – сказал Исмаилов.

Бой Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова по правилам бокса пройдет 7 марта в Екатеринбурге. В декабре 2020 года бойцы дрались по правилам ММА. Тогда единогласным решением судей победил Исмаилов.

Штырков и Исмаилов показали одинаковый вес перед боем в Екатеринбурге

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3 комментария

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Мага осторожный
в лучшем случае в первом раунде будет размахайка, а потом будут ходить язык на плечо
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RashNomadKazakh
Ответ Александр Кузнецов
Но самое главное чтобы на допинг непроверяйка была - добавил Магомед
Да ладно. Они же в равных условиях!!!Прост прикольно будет посмотреть.Вот, Иван назвал Дацика "блевотина", а сам фрикшоу)))
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+1
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Александр Кузнецов
Но самое главное чтобы на допинг непроверяйка была - добавил Магомед
+4
0
+4
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