Магомед Исмаилов и Иван Штырков проведут бой по боксу. Начало турнира в Екатеринбурге – в 14:00 по мск

Теги Альфонсо Бланко Павел Силягин бокс Иван Штырков Магомед Исмаилов RCC Харитон Агрба Заур Абдуллаев Глеб Бакши Бокс/MMA/UFC

В Екатеринбурге 7 марта состоится турнир RCC Boxing.

В главном событии вечера пройдет бой между Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым.

В соглавном поединке подерутся Заур Абдуллаев и Рикардо Нуньес.

Другие бои:

Георгий Юновидов – Арслан Яллыев

Марк Урванов – Руслан Камилов

Глеб Бакши – Альфонсо Бланко

Василий Войцеховский – Дилмурод Сатыбалдиев

Харитон Агрба – Принц Дломо

Павел Силягин – Леонард Каррильо

Вадим Туков – Виктор Мурашкин

Шарабутдин Атаев – Игорь Вильчицкий

Эльнур Самедов – Мирзамухаммад Хикматуллаев

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1 комментарий

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sanek maloi
Надеюсь зрителям в зале хватит воздуха досмотреть бой этих воинов😁
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