Магомед Исмаилов и Иван Штырков проведут бой по боксу. Начало турнира в Екатеринбурге – в 14:00 по мск
В Екатеринбурге 7 марта состоится турнир RCC Boxing.
В главном событии вечера пройдет бой между Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым.
В соглавном поединке подерутся Заур Абдуллаев и Рикардо Нуньес.
Другие бои:
Георгий Юновидов – Арслан Яллыев
Марк Урванов – Руслан Камилов
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Харитон Агрба – Принц Дломо
Павел Силягин – Леонард Каррильо
Вадим Туков – Виктор Мурашкин
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Эльнур Самедов – Мирзамухаммад Хикматуллаев
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