Камил Гаджиев – о Минееве: «Владимир по‑прежнему находится в зоне СВО»
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что Владимир Минеев все еще находится в зоне боевых действий на Украине.
«Дня три назад общались с Владимиром, он звонил по поводу турнира в Ульяновске, на его родине, обсуждали организационные моменты. Он по‑прежнему находится в зоне СВО, у него все нормально», – сказал Гаджиев.
Напомним, что Минеев отправился на Украину как доброволец.
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