Камил Гаджиев – о Минееве: «Владимир по‑прежнему находится в зоне СВО»

Теги средний вес (MMA) Камил Гаджиев Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что Владимир Минеев все еще находится в зоне боевых действий на Украине.

«Дня три назад общались с Владимиром, он звонил по поводу турнира в Ульяновске, на его родине, обсуждали организационные моменты. Он по‑прежнему находится в зоне СВО, у него все нормально», – сказал Гаджиев.

Напомним, что Минеев отправился на Украину как доброволец.

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1 комментарий

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Ussaev M
сдержал слово молодец
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-2
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