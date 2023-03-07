Камил Гаджиев – о Минееве: «Владимир по‑прежнему находится в зоне СВО»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что все еще находится в зоне боевых действий на Украине.

«Дня три назад общались с Владимиром, он звонил по поводу турнира в Ульяновске, на его родине, обсуждали организационные моменты. Он по‑прежнему находится в зоне СВО, у него все нормально», – сказал Гаджиев.

Напомним, что Минеев отправился на Украину как доброволец.

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