Владимир Минеев: «Спорт – система воспитания воинов, готовых встать на защиту своей Родины»

Боец MMA Владимир Минеев рассказал о решении отправиться в зону боевых действий на Украине.

«А что, спортсмены какие‑то особенные и не должны в армии служить? Просто всегда, когда люди говорят о спортсменах, они их в какую‑то отдельную категорию лиц отделяют. Если честно, для меня это непонятно. Спорт издревле – это система воспитания мужчин и воинов для того, чтобы они были сильными, крепкими и могли в любую минуту встать на защиту своей Родины, своей отчизны.

Когда пришли времена, в которые нам всем нужно встать и помочь нашей Родине, я принял такое решение. Да, у меня было достаточно оснований, чтобы не приходить в военкомат, но все, что я делаю в своей жизни, привык делать по‑настоящему и до конца. Поэтому о каких‑то пиар‑поездках здесь даже и речи идти не может», – сказал Минеев.

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