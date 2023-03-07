Владимир Минеев: «Спорт – система воспитания воинов, готовых встать на защиту своей Родины»

Теги средний вес (MMA) Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Боец MMA Владимир Минеев рассказал о решении отправиться в зону боевых действий на Украине.

«А что, спортсмены какие‑то особенные и не должны в армии служить? Просто всегда, когда люди говорят о спортсменах, они их в какую‑то отдельную категорию лиц отделяют. Если честно, для меня это непонятно. Спорт издревле – это система воспитания мужчин и воинов для того, чтобы они были сильными, крепкими и могли в любую минуту встать на защиту своей Родины, своей отчизны.

Когда пришли времена, в которые нам всем нужно встать и помочь нашей Родине, я принял такое решение. Да, у меня было достаточно оснований, чтобы не приходить в военкомат, но все, что я делаю в своей жизни, привык делать по‑настоящему и до конца. Поэтому о каких‑то пиар‑поездках здесь даже и речи идти не может», – сказал Минеев.

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15 комментариев

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jemz
Вот есть люди как люди.А некоторые,посмотришь -ну дурак дураком
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Dmitry Shaolin
Ответ Фифа Алекс
он в Марике сидит пару раз в неделю его вижу!какие там окопы!)))
что за марик?
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Фифа Алекс
Ответ Sobachkin
А вообще почему Минеев отвлекаться на фронте и палит локацию взвода? Или же он в окопы московских апартаментов застрял
он в Марике сидит пару раз в неделю его вижу!какие там окопы!)))
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AshAsh
а завтра этот киллер когда его в аэропорту завернут будет орать "спорт вне политики"
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Мага осторожный
сколько пафоса у этого воена
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Сергей Орлов
Совсем ку-ку.
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ральф шумахер
Не знал, что Гум - это Украина и зона боевых действий)
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Игорь Васильев
А почему он до сих пор не на передовой? Многие, кто позже его уехали, уже давно на фронте, этот все языком чешет
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Sobachkin
Ответ Iuasamotu
Наоборот, спорт - это система ценностей, которая позволяет избегать войн и заменять их мирными состязаниями.
У нас? У нас куча видео, где тренер заставляет бить соперника или ж делать ломающий подкат. А родители радостно хлопают в ладошки
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Sobachkin
А вообще почему Минеев отвлекаться на фронте и палит локацию взвода? Или же он в окопы московских апартаментов застрял
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Sobachkin
Спорт в РФ это ломание личности и собственного мнения. А так же часто амбиции родителей, которые на ребёнке отыгрываются за свое прошлое. Очень малый процент у кого спорт это социальный лифт и повод выйти с бедности.
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Karpins
Это он прям из окопа сказал?
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Nikita Shevchenko
Господи, какой же бардак в голове у человека
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za_vsu_xypmy
ага, детей учат играть в футбол чтоб потом гранаты пинать
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Iuasamotu
Наоборот, спорт - это система ценностей, которая позволяет избегать войн и заменять их мирными состязаниями.
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