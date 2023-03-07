Минеева наградили почетным знаком «За веру и добродетель»
Боец MMA Владимир Минеев был награжден почетным знаком «За веру и добродетель».
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Ульяновской городской думы.
«Согласовать награждение почетным знаком Ульяновской области «За веру и добродетель» Минеева Владимира Константиновича – председателя общественной организации «Российский союз боевых искусств Ульяновской области», – говорится в документе.
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