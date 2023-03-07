Минеева наградили почетным знаком «За веру и добродетель»

Теги средний вес (MMA) Политика Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Боец MMA Владимир Минеев был награжден почетным знаком «За веру и добродетель».

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Ульяновской городской думы.

«Согласовать награждение почетным знаком Ульяновской области «За веру и добродетель» Минеева Владимира Константиновича – председателя общественной организации «Российский союз боевых искусств Ульяновской области», – говорится в документе.

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8 комментариев

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Прогноз Черданцева
Ответ Ryan T.
900 Вам зачислено 500 рублей
Тебя поздравить? 500 р? Сегодня с закуской?
+1
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Iron72
Ответ Ryan T.
900 Вам зачислено 500 рублей
ты к чему это написала?
+2
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Ryan T.
Ответ Iron72
Минеев мужчина✊️ Огромное уважение к этому Человеку!
900
Вам зачислено 500 рублей
+2
-2
0
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Iron72
Минеев мужчина✊️ Огромное уважение к этому Человеку!
+3
-5
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Renki
Карась-идеалист...)
0
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Sobachkin
А какой подвиг совершил Минеев на линии фронта?
+2
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Мага осторожный
Да уж, награда так награда 🤣 любят у нас всякие значки раздавать направо и налево
+4
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Сергей Орлов
За Веру, Царя и Отечество.
+6
-1
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