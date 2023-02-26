Юрист Бетербиева: «Переговоры о бое с Биволом в июне продолжаются»

Юрист чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Артура Бетербиева Энтони Радмен подтвердил слухи о переговорах с командой о проведении поединка за звание абсолютного чемпиона мира.

«То, что сказал Эдди Хирн, верно. Переговоры о бое Бетербиева и Бивола в июне в Абу-Даби продолжаются.

Артур хочет в следующий раз драться против Бивола, он довольно ясно дал понять это после боя против Ярда, что будет готов сразиться с Биволом в июне, несмотря на Рамадан.

Я видел несколько статей, в которых говорится, что из-за Рамадана бой не может состояться в июне.

Но я могу заявить, что Артур хочет и может провести бой в июне. Он дрался в середине или конце июня против Смита. Июнь – не проблема.

Но на данном этапе переговоры ведутся между промоутерами, между Top Rank и Matchroom, и они продолжаются», – сказал Радмен.

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