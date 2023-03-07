Бивол – об Усике: «Я уважаю его бокс»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол поделился мыслями о стиле ведения боя .

«Ничего из его арсенала не брал, но я уважаю его бокс. Мне нравится как он боксирует, но что-то прям брать... такого не было.

Что думаю о его высказываниях? Я особо не слежу за этим. Смотрел его поединки, и все», – сказал Бивол.

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