Бивол – об Усике: «Я уважаю его бокс»

Теги Александр Усик Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол поделился мыслями о стиле ведения боя Александра Усика.

«Ничего из его арсенала не брал, но я уважаю его бокс. Мне нравится как он боксирует, но что-то прям брать... такого не было.

Что думаю о его высказываниях? Я особо не слежу за этим. Смотрел его поединки, и все», – сказал Бивол.

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1 комментарий

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Лютый альбинос
Уважаемый спорц, а вы не хотите как нибудь сделать подборку последних высказываний Усика касаемо русских?
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