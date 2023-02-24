Отец Фьюри: «Усик не ровня Тайсону и не достоин 50% гонорара»

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в тяжелом весе , обратился к обладателю титулов WBA, WBO и IBF Александру Усику.

«Относись к Тайсону как к великому чемпиону, каким он и есть. Не нужно быть стороной А.

Усик не ровня Тайсону. Вставай в очередь – и тогда получишь бой. Если не будешь уважать Тайсона, то не получишь поединок.

Тайсон – сторона А, Усик не достоин 50% гонорара. Он не продал O2 Arena. Так что пусть встает в очередь», – сказал Фьюри-старший.

Отец Фьюри – про бой с Усиком: «Они хотят получить львиную долю денег, а крохи отдать Тайсону. Но им не надурить нас»