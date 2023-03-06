Штырков и Исмаилов показали одинаковый вес перед боем в Екатеринбурге

Теги бокс Иван Штырков Магомед Исмаилов RCC Магомед Исмаилов - Иван Штырков Бокс/MMA/UFC

7 марта в Екатеринбурге состоится турнир RCC Boxing, в главном событии которого пройдет поединок в полутяжелом весе между Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым.

За сутки до турнира бойцы приняли участие в процедуре взвешивания, показав на весах 93 килограмма.

В декабре 2020 года Исмаилов и Штырков дрались по правилам ММА. Тогда сильнее единогласным решением судей оказался Исмаилов.

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2 комментария

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Сергей Галынский
А баллоны кислородные тоже взвешивали? Вдруг у кого то тяжелее
+1
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+1
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sanek maloi
Эти два воина, какому то химзаводу пополнили банковский счёт😂
+2
0
+2
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