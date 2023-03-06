Штырков и Исмаилов показали одинаковый вес перед боем в Екатеринбурге

7 марта в Екатеринбурге состоится турнир RCC Boxing, в главном событии которого пройдет поединок в полутяжелом весе между и .

За сутки до турнира бойцы приняли участие в процедуре взвешивания, показав на весах 93 килограмма.

В декабре 2020 года Исмаилов и Штырков дрались по правилам ММА. Тогда сильнее единогласным решением судей оказался Исмаилов.

Штырков – о возможном бое с Дациком: «Это блевота, не хочу туда залезать»