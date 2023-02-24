Магомед Исмаилов: «Надеюсь, за время с нашего прошлого боя Штырков не открыл для себя новую химию»

Российский боец поделился ожиданиями от боя по правилам бокса с Иваном Штырковым.

«7 марта мы снова встретимся, но в этот раз это будет ринг. Ваня сказал, что не считает наше новое противостояние «реваншем» и что это новая история. Достойно!

Я же говорю, если ему удастся победить, счет будет 1-1, а если нет, то 1-0 в мою пользу по боксу. Чувствую, нас ждет 6 тяжелых раундов и надеюсь будет 1-0 в мою пользу по боксу.

Надеюсь, за время с нашего прошлого боя Ваня не открыл для себя какую-то новую химию», – написал Исмаилов.

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