Магомед Исмаилов: «Надеюсь, за время с нашего прошлого боя Штырков не открыл для себя новую химию»

Теги полутяжелый вес MMA бокс Иван Штырков Магомед Исмаилов Магомед Исмаилов - Иван Штырков Бокс/MMA/UFC

Российский боец Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от боя по правилам бокса с Иваном Штырковым.

«7 марта мы снова встретимся, но в этот раз это будет ринг. Ваня сказал, что не считает наше новое противостояние «реваншем» и что это новая история. Достойно!

Я же говорю, если ему удастся победить, счет будет 1-1, а если нет, то 1-0 в мою пользу по боксу. Чувствую, нас ждет 6 тяжелых раундов и надеюсь будет 1-0 в мою пользу по боксу.

Надеюсь, за время с нашего прошлого боя Ваня не открыл для себя какую-то новую химию», – написал Исмаилов.

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3 комментария

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Чигорин
Штырков обязательно поделится секретом новой химии, Мага, не переживай..:)
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sanek maloi
Бойся Мага, держатель забора будет заряжен химкой супермена, Алтушкин нашел где ее купить)))
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Scorpion
А если это так, то это будет настоящая химвойна.
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