Бивол – об Усике: «Я его поддерживаю, потому что он демонстрирует советскую школу бокса»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол назвал последователем советской школы.

«Классно боксировал, молодец, я его поздравляю. Он показал хороший бокс. Я его поддерживал, потому что он демонстрирует советскую школу бокса, которая близка мне и которая близка многим нашим гражданам.

Я думаю, что многие хотели видеть, что наше кунг-фу сильнее. Я сам – приверженец советской школы бокса, меня так обучали. Подвижность, быстрота. Усик за счет этой школы бокса и выиграл, я рад», – сказал Бивол.

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