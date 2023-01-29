Бивол – об Усике: «Я его поддерживаю, потому что он демонстрирует советскую школу бокса»

Теги Александр Усик Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол назвал Александра Усика последователем советской школы.

«Классно боксировал, молодец, я его поздравляю. Он показал хороший бокс. Я его поддерживал, потому что он демонстрирует советскую школу бокса, которая близка мне и которая близка многим нашим гражданам.

Я думаю, что многие хотели видеть, что наше кунг-фу сильнее. Я сам – приверженец советской школы бокса, меня так обучали. Подвижность, быстрота. Усик за счет этой школы бокса и выиграл, я рад», – сказал Бивол.

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9 комментариев

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whoisme
Ответ Аккайын Жасов
Битер, Гена, Усик и сам Бивол лучшие примеры этой базы от той школы, и показали что она может рвать, любительская база - это самая красота этого вида спорта
3 из 4 имеют разный стиль
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mikas7
Ответ Оскар Муравьев
Он в Крыму давно не живет... Он киевлянин
Киев это село?
0
0
0
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Mikas7
Ответ Оскар Муравьев
Посмотри мародеров украинской армии)))
И где в России и когда кто то воровал?
0
-1
-1
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Оскар Муравьев
Ответ Mikas7
Все жители Крыма селюки или только выбранные ?Селюки это мародёры с армии РФ которые даже унитаз вынесли с их загородного дома https://youtu.be/y9Xb2gFGxhI
Посмотри мародеров украинской армии)))
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оскар Муравьев
Ответ Mikas7
Все жители Крыма селюки или только выбранные ?Селюки это мародёры с армии РФ которые даже унитаз вынесли с их загородного дома https://youtu.be/y9Xb2gFGxhI
Он в Крыму давно не живет... Он киевлянин
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mikas7
Ответ Оскар Муравьев
Усик селюк перевертыш русофоб как его можно поддерживать в такой ситуации... Желаю Фьюри отоварить хуторянина
Все жители Крыма селюки или только выбранные ?Селюки это мародёры с армии РФ которые даже унитаз вынесли с их загородного дома https://youtu.be/y9Xb2gFGxhI
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оскар Муравьев
Ответ Аккайын Жасов
Битер, Гена, Усик и сам Бивол лучшие примеры этой базы от той школы, и показали что она может рвать, любительская база - это самая красота этого вида спорта
БТР и бивол разные боксеры по стилю
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аккайын Жасов
Битер, Гена, Усик и сам Бивол лучшие примеры этой базы от той школы, и показали что она может рвать, любительская база - это самая красота этого вида спорта
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оскар Муравьев
Усик селюк перевертыш русофоб как его можно поддерживать в такой ситуации... Желаю Фьюри отоварить хуторянина
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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